郭書瑤自爆接受男友肉體出軌：跟外國人可以！

原創劇《何百芮的地獄毒白》中一班演員郭書瑤、鍾瑶、張睿家、姚以緹及詹懷雲等，日前出席賀歲活動，郭書瑤被問有沒有順便求桃花？她表示希望以單身狀態維持到第3季拍完：「不然我怕製作人找不到我！」身旁鍾瑶即搞笑說：「但我們的計劃是變長壽劇！」

被問是否可以忍受交往對象肉體出軌？郭書瑤自爆昔日曾經跟男友說「跟外國人可以，亞洲人就不用了」，她說：「因為我已經很極品了吧，如果想體驗不同人種，在安全、健康、乾淨的前提下，覺得OK、你情我願，我也不會生氣。不過他很乖沒有出軌」。張睿家聽完即笑她是「亞洲極品」，郭書瑤即表示：「畢竟我也是靠身材走紅的」，說完自己也忍不住大笑。

劇中角色因罵前男友走紅，現實中曾交往幾位圈內人的她說：「我能公開嗎？還是50歲時寫成劇本？」她坦言不太會這麼做：「會這樣對我，不一定會這樣對另一位，我可能會小訴苦，但不會影響別人對他的想法」她表示跟前男友全都沒聯絡、也覺得緣分盡了沒甚麼必要聯絡。劇中遇渣男的她，被問到戲外是否遇過渣男？她表示每人的接受度不一樣，有些人覺得跟其他女生單獨出去就是渣，但她能接受的範圍比較寬：「重點是不要騙，用騙的就覺得渣！反而一開始就說我是渣男的還OK，如果我真的喜歡，不管是好的、不好的，我想辦法接受，我可以選擇要不要交往，可以喜歡你、但不要跟你在一起。我不會想要改變對方，因為自己要改變都難」她之後不忘強調：「我有交往的都不是這種喔！」

談到喜歡的類型，她半開玩笑說：「身高180、長得帥的！」強調她真的想要單身到至少第3季拍完，又透露這1年的工作排得滿穩定，會至少單身1年：「但如果真的遇到就遇到了，不會堅持我就是要單身啦」。