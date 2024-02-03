立春小心倒春寒　留意以下5點

明天2月4日就是立春，是二十四節氣之首，代表春季的開始。從中醫養生保健的角度而言，春天是陽氣生發的季節，萬物復甦，也是一年之中養生的好時機，不過此時冷暖不定，容易受倒春寒侵擾，但若能順應自然春季養陽，便能擁有強健體魄，為一年開個好頭。

1.穿衣要上薄下厚

初春天氣變化較大，乍暖還寒，由於人體體表的皮膚開始打開，對寒邪的抵抗力有所減弱，所以不提倡馬上脫去外套等防寒衣物，特別是長者和身體虛弱者應多加小心。唐代醫學名著《千金要方》就主張春時衣着宜「下厚上薄」；清代養生著作《老老恒言》亦云：「春凍半泮，下體寧過於暖，上體無妨略減，所以養陽之生氣」，因此穿衣不宜過薄。

2.作息宜早睡早起

立春後，人體內的陽氣也隨着春天的到來而向上、向外升發，氣血需要舒展暢達，因此起居也要順應春陽升發的特點，應早睡早起，規律起居。早晨則可到戶外散散步，放鬆身心，多與大自然親近忘卻平日煩惱。

3.宜心平氣和戒暴怒

中醫認為春屬木，與肝相對應，因此立春在養生上主要護肝。而肝在生理上主疏通和宣泄，在志為怒。中醫認為情緒失調會直接損害內在臟腑，稱作「內傷七情」。故春季精神養生方面，要戒躁戒怒，忌心情抑鬱不舒展，要做到心胸開闊，樂觀向上。

4.食要少酸多辛

飲食方面，要考慮春季陽氣初生，宜食辛甘發散之品，不宜食酸收之味，同時要忌油膩、生冷及刺激性的食物，應選擇一些柔肝養肝、疏肝理氣的食物和藥材，藥材可選用枸杞、

丹參、元胡等；食物則可選擇大棗、豆豉、葱、花生等辛溫發散性質的。

5.泡腳助陽氣生發

常言道：「春寒料峭，腳冷病到。」乍暖還寒時，腳部受涼也容易導致人體抵抗力下降。故立春之後，可在晚上適當地泡腳，祛除一整個冬天積纍在體內的寒氣，並幫助人體生發陽氣，泡腳時可選用比人體體溫略高的熱水，泡15分鐘左右即可。