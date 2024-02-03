懷舊賀年小食　回憶的味道

時至今日，賀年小食五花八門，小朋友鍾意的朱古力、糖果、曲奇和甜點更是多選擇。但亦有本地品牌堅持傳統，為大家打造滿滿懷舊氣息的賀年小食，惹味的油器自然少不了，就連少見的棋子餅都於新年限量供應，對老友記而言夠晒集體回憶，年輕人亦相當有新鮮感。

手工棋子餅

在舊式餅舖，總會有些特別發現，有很多糕點坊間少見。本地麵粉老字號因應創立60年及賀新春，特和三點水料理合作，選用廠內的藍水仙低筋麵粉，打造出限量的土鳳梨焦糖夏威夷果仁棋子餅配琥珀核桃禮盒，棋子餅表面的字樣，選用已故名書法家區建公用香港北魏體為廠方親題的招牌製作，禮盒以廠房外形作設計，配橘橙色的吸麥管道，讓客人感受到濃濃的歷史文化氣息。另外，於現時至2月8日購買禮盒，會有新春優惠。想嘗新的話，也可選擇新口味的貝果圈圈系列，有齊原味、綠茶紅豆、芝士、芝麻、焙茶紅豆麻糬和芝士火腿口味，總有一款合你心水。

賀年油器

以前的零食種類唔多，每逢新年有機會吃到香口的蛋散、笑口棗和油角等，小朋友最是開心。本地一間餅店今年推出多款賀年禮盒，除有櫻花蝦竹炭海鹽、蜜餞薑粒、桂圓和紅棗等口味的如意吉祥曲奇禮盒和豐足常滿賀年禮盒外，精裝香脆賀年小禮盒內有黃金花生酥及笑口棗。品牌亦推出一系列的賀年油器，包括笑口棗、香脆蛋散、 香脆牛耳、黃金花生酥角、紫菜肉鬆酥角及黃金芋蝦，客人選擇3包同樣價錢的油器，會有組合優惠價。

角仔多口味

傳統賀年油器種類繁多，角仔肯定在最受歡迎頭三甲。鯉魚門一間餅店推出的角仔有多款口味，經典之選有花生和金黃肉鬆角等，品牌亦攪攪新意思，推出避風塘肉鬆、鮑汁花生、賀年特別版金沙鹹蛋肉鬆及聯乘設計的黑松露口味，夠晒多樣化。新春期間限定的淮山炒米餅，會由師傅不定期製作推出，另外還有笑口棗、迷你馬仔和農家米通供應。為與時並進，品牌推出親子黑芝麻系列，DHA低糖核桃黑芝麻波、爆漿黑芝麻球和無糖黑芝麻丸，美味健康，老少咸宜。

香脆雞蛋卷鳳凰卷

講到烘焙美食，現時大多享用曲奇或西式酥餅，以前的小朋友就愛吃罐裝蛋卷，很多人以為只得澳門出品，其實本地一樣有。本地一個食品品牌一向以傳統雞蛋卷和鳳凰卷作主角，前者呈出現富層次的蜂巢紋路，酥香脆口，可選特級牛油、特濃雞蛋和椰汁等口味，後者在鬆脆外皮內包紫菜肉鬆或椰子芝麻等餡料，鹹甜皆宜。品牌現時還有香濃鬆化的酥餅及原味和咖啡口味的花樣曲奇選擇。於現時至2月8日在指定地點，有推廣員在場時購買2罐罐裝產品，即送1盒細嘗‧杏仁紅莓曲奇，數量有限，送完即止。