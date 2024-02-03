金地雄@ZB1疑簽名會上爆粗　事務所急澄清

韓國選秀節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE（ZB1）去年7月出道，昨晚（2日）有網民在社交網公開聲稱是成員金地雄在視像通話簽名會後疑似爆粗的影片，片中金地雄跟粉絲講拜拜後，工作人員便用白紙將鏡頭蓋上，之後便聽到有人小聲地說「X你」。

影片在網上瘋傳，有網民認為他作為偶像不夠專業，又指他是因為有粉絲投票才有機會出道，竟然對花上數萬元參加簽名會的粉絲爆粗，亦有人指爆粗者未必是金地雄。所屬的WAKEONE事務所今日（3日）向韓媒表示：「我們已經向他本人確認過，亦已經問過當日在場的工作人員和翻譯人員，這並不是事實。」

WAKEONE事務所亦於今日凌晨發聲明，指有人散布經過編輯的虛假作品，為了保障藝人的權益，他們會利用數位鑑識等方法來找出準確而客觀的事實，並表示會向散布失實消息的網民採取法律行動。

事務所又指他們不會容忍侵害藝人人權、私生活和安全的犯罪行為，對於侵入藝人宿舍的狂迷，他們已經通過律師向調查機關提交訴狀，有關部門正進行調查，亦有狂迷以不法途徑取得藝人的個人資料及嘗試致電藝人，他們亦已經舉報，部分狂迷已以嫌疑人身份接受調查。