黃子佼疑似為復出鋪路　恩師張小燕罕見回應

台灣知名主持人黃子佼，自去年捲入「#MeToo」風波，被爆涉性騷擾事件後，持續神隱至今已有8個月，月初更一度傳出烏龍死訊。而尋日（2日），更傳出黃子佼無預警廣發訊息通知親友將佢嘅舊電話刪除，要「除舊布新」換新號碼外，更被指係為復出鋪路，對此其恩師張小燕亦作出回應。

黃子佼日前突然廣發訊息畀親友：「謝謝你這段時間的聯繫互動，除舊布新的時間，先預祝來年龍心大悅，然後請將我的舊電話刪除，麻煩了感恩感恩！」似乎為復出鋪路。而黃子佼嘅恩師張小燕亦證實確有此事：「（黃子佼）只是換電話號碼，新年新氣象。」並透露黃子佼近況：「就是在帶孩子、做功課、看書、聽音樂，進步中，謝謝關心。」

另外，自從黃子佼跌落神壇後，妻子孟耿如一直都對佢不離不棄，亦陪伴佢面對所有錯誤，2024年元旦當日，孟耿如亦罕見地公開全家福，感性道：「一年又過去了……今年過的特別有挑戰，不過好的壞的都會過，未來總是會到來，沒甚麼特別想說的，我還是很滿足、知足……祝福身邊所有的朋友、家人……一切都能好好的已足夠……我愛大家。」至於久未露面嘅黃子佼，亦身穿灰色長袖衫襯羽絨背心，頭戴黃色Cap帽對鏡頭微笑，整體望落氣色不俗。