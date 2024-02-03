朱千雪懷孕6個月繼續開工　百無禁忌照用剪刀

前港姐朱千雪（Tracy)今日（3日）出席美容院的開幕典禮，她已懷孕6個月，自言懷孕後在運動方面受到限制，所以將專注力都放在護膚上，甚至比以前更加勤力：「因為以前覺得今日唔做可以聽日做，但係依個BB每一日長大，希望塊面可以唔好咁快腫。」稱整體狀態尚算良好，身體出現水腫的情況亦不頻密。而隨着月份愈大，她在腰骨方面亦開始有疼痛情況，所以她會做一些簡單行行走走的運動來紓緩症狀。

她亦指原本媽媽會回港過年，但因放不下兩個妹妹，故決定先在加拿大過完年，預計3月回港：「佢係咁叫我要等埋佢先買嘢，但係擔心唔知等到佢返嚟3、4月我可以行得幾多。」笑指現在暫未有準備BB的日用品，除了朋友送來的幾件孩童衣服，又謂連老公和奶奶都好期待和她一起行街買寶寶的日用品。問到有沒有懷孕的禁忌？她指媽媽會叫她不要把剪刀放在床上，所以她自己都會注意：「不過有陣時候都冇辦法因為上網買嘢要拆盒，唔通你唔畀我剪開個盒，而且我自己都唔算迷信，跟到就跟。」又謂需要戒食生冷食物和少搬搬抬抬。

至於工作，她指會繼續開工，工作已經排到年底，笑言會努力賺奶粉錢。另外今年是與老公度過的最後一個二人世界情人節，她表示已經預約了餐廳食飯，不過還未準備禮物：「我諗我返去會準備㗎啦。」