黃心穎爆喊重提「安心事件」　首揭冇即時公開道歉真相

前港姐亞軍黃心穎接受電台訪問時，憶及2019年4月爆出「安心事件」前後感受，她指報道出街前已收到風聲，她形容是等待一個計時炸彈爆發：「事前有少少風聲，話有單新聞會出街，坦白，爆出前我係驚過事件曝光後，一直都好擔心，就好似一個炸彈等住爆咁樣，所以新聞出街後，內心反而平靜咗，但事件曝光後，心情又係另一個世界。」

她坦言新聞曝光前曾想過輕生，令身邊朋友擔心：「之後有好多好朋友即刻到我屋企睇住我，但我個情緒都係好差，好似浮雲咁。」對於醜聞爆出至赴美前，她一直被批評沒正式面對公眾或開記者會道歉，她首次披露原來遭舊公司禁止：「我好記得事發第一日，我有問過公司係咪都要開一個記招去道歉，但公司怕好多人鬧或者追問，所以當時就話唔好做住。」她坦言當時很想即時公開道歉：「我記得有一下好衝動，同朋友講想直接落樓下見記者道歉，當然被我朋友阻止。」坦言離港赴美前十天一直不好受：「之後有好多唔同新聞，我諗公司都傾向唔做記者會，但係我覺得自己做唔到一個人，就不如離開香港。」

黃心穎是家中有四姊妹而她是孻女，所謂孻女孻心肝，黃父亦很疼愛她，給她自由度很大。心穎透露當初是父親鼓勵她回港參選港姐入行。自爆出桃色醜聞，大家姊黃心美與父親一直備受追訪，被問家人有沒有因此埋怨？她即時淚如雨下：「冇！嗰一刻佢哋見到我個狀態，如果佢哋再埋怨我的話，我應該頂唔順。」事發至今一直極度內疚，她哽咽說：「我係好內疚，因為事件後家人受到騷擾，亦影響到佢哋生活，當時好多傳媒喺家人屋企樓下等，亦影響到佢哋工作真係好內疚。」

事發後，心穎赴美國讀戲劇避靜長達8個多月：「事發十日後離港，出發前都冇見爸爸，佢都冇提起呢個話題，因為大家都消化緊，到自己去到美國時候，佢哋認為我應付到情緒，都有單獨Send Message畀我。」心穎指父親愛之心責之切：「待我情緒穩定後，爸爸都有打嚟鬧我，叫我做任何嘢都要諗清楚後果，唔可以再咁任性。」8個多月後，心穎因三家姊生孩子決定回港：「屋企人都好開心我返嚟，所以返到嚟個感覺係好溫暖。」

心穎去年十月結婚，黃父於十二月因病離世，心穎激動落淚稱遺憾能陪伴父親的時間不足夠：「回來同爸爸相處多了，但係覺得唔夠，認為可以陪佢多啲，可能呢啲就係人的遺憾。」黃父亦堅持看到心穎幸福出嫁才離世，並希望女兒活得開心快樂。