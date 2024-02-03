【Bethの食卓】食住搶九運！今次嘅佢有一身好武功！

快快快，迎春接福好運來！仲有兩日就到立春喇，正式踏出入九運！今次要隆重咁介紹呢位舉足輕重、非常有江湖地位的九運必食食材出來。佢就係有「南方人參」之美譽的陳皮。它不僅用來食之餘，還常作為保健藥用，極具儲存收藏價值，靚陳皮可說是無價寶。

九運要興旺必備靚陳皮，要留意的是陳皮有分大紅皮或青皮，我這裏介紹得有助九運開運的直指產自中國南方，即廣東一帶，當中又以新會最出名。一定要是大紅皮曬出來的，以四十年為之最佳。因九運大利「四」呢個數字，而且陳皮真的要放上若干年，才顯得醇化。九運中的離卦，內含革主皮革，所有被分離的也可多作留意，陳皮本身是具備皮肉分離條件，它是成熟橘子被皮肉分離後皮的部分風乾、曬乾而成，而且它本身五行有木這個五行屬性，被放在太陽下曬乾，轉化為火性，造就了它一身好武功；圓融共通之神妙功效。

陳皮配補藥，能發揮補的功效；陳皮配排毒藥，則能發揮排毒的功效。與其他食材或藥材搭配，發揮輔助作用是它的專長。在這九運當道必是大熱跑出，作為收藏者也是大贏家。

陳皮這個大佬，我真的不多說它的用途和食譜，它有幾好實在是全方位多功能，在網上搜尋一查自有分曉。反而我在這裏開心分享揭秘九運開運食材，在這未來20年，大家要好好把握時機！

另外，分享一個小故事，某晚有朋友越洋來港想試吃某間預約困難的私房菜，有指上年訂位也要排到2025年。店家的甜品陳皮紅豆沙在侍者介紹下，指陳皮用上40年的遠年陳皮，然而，其味道卻......，座上客當中剛巧有位陳皮收藏家，佢全程一言不發，大家更是邊食邊不作聲，或者大家都心裏想說的是，不是你騙我，一定是你被騙，說到底要選靚陳皮，點都要請教專業或是老行尊或是陳皮收藏家最穩陣！

揀手小貼士：

我們可憑着陳皮的氣味來分辨大概是甚麼年份。

10年以下通常都帶有少許果香味，即是如同有新鮮嘅橙皮味。

15年以上的帶有淡淡的中藥味、不會過於刺鼻，帶有較濃的橙味。

25年的陳皮開始有藥味，一陣陣陳舊嘅中藥味。

30年以上嘅陳皮輕微開始醇化，令人感覺舒服。

50年以上的陳皮香氣大減，因為經過多年嘅陳化，陳皮嘅揮發又開始消失，但卻具有極高的藥用價值。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問