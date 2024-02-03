姚子羚放下美女包袱　醜陋出巡拋媚眼

藝人姚子羚於現時播映中的無綫劇集《狀王之王》繼露美背搶FO出演出後，昨晚繼續出招搶鏡，甚至將美女包袱全然拋開。劇情講述她與宋世傑結婚後被處處留難，為保「宋太」之名，不斷要遊走發火、忍氣吞聲及扮嬌嗲之間，期間又因不齒宋世傑為錢打官司，一度嬲至「聲都拆埋」。除了「情緒過山車」，子羚亦喜感大爆發，尤其遭小鳳(王子涵飾)「老點」化超醜妝出巡一幕，更是超瘋狂。由於玲瓏不知道妝容出事，每當遇到有男子經過即大拋媚眼；自以為靚爆鏡的狀態配以超醜妝容，相當爆笑。

雖然子羚在劇中一再「自毁」靚樣，黐完鬚再化醜妝，但仍無損網民對其喜愛，除了大讚她依然靚女，亦大讚子羚是「驚喜不斷的女演員」。談到玲瓏角色多變化，子羚坦言很Enjoy：「玲瓏呢個角色確實好多面，有時要扮男人、有時要好麻甩、又要化醜妝、有時好惡死、有時又好嗲，亦有正經傷感

戲要處理，仲有打戲，我自己都開心可以有咁多唔同面貌，，表情或者情緒上落要好大，我覺得都幾正，可以喺一套劇入面演繹咁多唔同嘅變化。同埋最開心係可以畀我好豁出去咁做，無論係喊戲或搞笑戲，全部我都可以好放去做。」

談到有網民拿其飾演的玲瓏與郭藹明比較，子羚坦言事前準備時有看過郭藹明及梅艷芳飾演的玲瓏，只是最後決定跟劇本演：「因為劇本都寫好咗故事同人設，我主要係跟故事走，同埋現場同導演子聰商量，佢哋有個共通點，就係都係好率直同簡單嘅人，佢只有一樣嘢，就係好愛宋世傑，佢嘅出現就係要保護宋世傑，我主要都係攞住呢個點去演自己喜歡嘅玲瓏。」