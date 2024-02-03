陳庭欣撐男友品牌出騷似足老闆娘　 即將好事近？

前港姐陳庭欣（Toby）今午（3日）現身荃灣，低調為男友旗下個人護理品牌推出的新香水活動打點一切。悉心打扮的她邀來好友黃俊豪與黎澤恩幫忙站台，只見兩位男生深受在場員工歡迎，不停獲邀合照，場面熱鬧。談到男友推出香水，她直言相當支持，又自爆往事說：「細個嘅時候香水好貴，儲咗好耐錢先買到人生第一支，同埋我對嬰兒爽身粉味嘅香水情有獨鍾，所以嚟緊會日日搽。同埋好多謝黃俊豪同黎澤恩以友情價幫手，我哋啲員工真係封咗佢哋做男神呀。」

談到接下來的工作，她透露年卅晚將與汪明荃等到廟街主持賀年節目，又自爆接了不少公司春茗等工作，至於情人節則暫未有特別安排。當記者笑指活動上她儼如老闆娘，Toby則笑言：「逢年底都估到大家又講呢啲嘢，有好消息我一定話畀大家知，都係嗰句，最緊要開心。」

至於早前因「演唱會門票事件」損失以萬計的她，樂天表示至今只遇過一次類似事件：「都預咗追唔番啲錢，希望老闆們多啲搵我做嘢，等我快啲搵番損失嘅。（仲夠膽幫人訂飛？）冇得小心嘅，不過依家啲波飛咁貴，動輒5千蚊一張，我就真係唔敢搞嘞。」