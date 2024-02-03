冼靖峰不在意《亞洲超聲團》名次：最緊要對得住自己

無綫綜藝節目《中年好聲音2》進入12強之戰，今午一眾參賽者與「聲夢」學員包括冼靖峰及文凱婷等齊齊出席記者會，席晚公佈大熱安雅希3條參賽片於網上共錄得逾百萬點擊「稱冠」，而顏米羔、譚輝智及劉可的個別參賽片段，點擊亦超過40萬。

談到受網民歡迎，4人異口同聲表示高興及感恩，安雅希表示：「多謝大家支持，其實都有壓力，不過咁先至有動力，係需要對自己有信心嘅。」顏米羔接口指最希望做到自己想做的事，又指近日受天氣影響，身體狀況不似如期，故要好好保養自己的狀態。

至於劉可與友人投資6位數開設工作室，他透露：「開設咗一陣子，起初都係想玩吓、開吓Live咁，自己又做燈光器材音響方面嘅嘢嘛，睇吓後面點計劃囉。」談到農曆年，安雅希想到泰國旅行放鬆，譚輝智則安排了一家四口到沖繩遊玩，劉可打算返入地數天，至於顏米羔則爭取時間陪伴家人，又大讚其母炮製的蘿蔔糕份外惹味。

另外，身為嘉賓的冼靖峰自言有追睇《中2》，且自爆與參賽者劉威煌有淵源：「近排我去學演戲，睇番劇集《情越雙白線》，主題曲係佢唱，我好喜歡呢隻歌㗎。」至於有份參加的選秀節目《亞洲超聲團》，他暫時排名第十：「其實日日排名都可以唔同，不過我本身好期待第3次公演，因為我哋全班「香港仔」會演繹《初戀》，到時我哋會唱跳加演戲，同埋改咗某啲旋律及歌詞。」

他又坦言不太在意名次及最終成團與否：「因為成唔成團都會各自有發展，最緊要表現對得住自己，始終結果都唔係自己控制得到。（農曆年要開工？）年卅晚至初三都有嘢做，冇假放唔緊要，有嘢做係好兆頭，全年冇收爐呀。」