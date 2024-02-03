亞洲超星團︱朱正廷暗黑風掀高潮　Rain讚奧利隊可出道

《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，更邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人，今晚（3日）一集第三次舞台公演正式啟動，超星導師朱正廷打頭陣表演，笠住斗篷出場的他大晒暗黑風演出《八音盒上的我》，脫去斗篷後勁歌熱舞，掀起全場高潮！

第三次舞台公演的賽制是團隊搶擂戰，5支守擂隊伍率先上場，各隊守擂隊伍表演完後，現場觀眾會投票畀分，之後才再到 5支攻擂隊伍表演。今晚一集守擂隊伍出場名單如下，演出《頭髮亂了》的「男朋友們」隊，成員包括金東彬、江信熹、寧浩然、汪穆清、黃昇大、土方琉伊和譚思源，演出《La Song》的「牛仔很忙」隊，成員包括王坤、林士元、譚奕天、鐘駿一和舒灝，演出《Good Boy Gone Bad》的「GGBond」隊，成員包括奧利、王東晨、郭殿甲、林展爍和梁詩煜，演出《R&B All Night》的「All Night」隊，成員包括艾克力亞、李權哲和李逸，演出《Cheetah》的「禁忌獵豹」隊，成員包括陳鑫昊、尹俊嵐和愛合。

5隊中以「GGBond」隊演出最為吸睛，他們以All Black造型上陣，非常型格。演出開始時，奧利從台上的鳥籠掙扎而出，之後化身扯線公仔被隊友舞來舞去，戲劇感十足，再加上梁詩煜大晒後空翻及靚聲擔當王東晨飆高音，整個演出完成度十分高，難怪C君笑言：「你們可以Encore嗎？太好看了吧！」全場粉絲即齊齊大嗌Encore，場面震撼，Rain大讚：「我覺得你們隊可以出道了，要讚你們的點非常非常多，你們5個自信感爆棚，非常好！」

此外，多才多藝的李逸在台上彈鋼琴大晒甜美歌聲，配上艾克力亞和李權哲的雙人獨舞，浪漫滿瀉！Rain同樣被李逸的演出所震懾，惟他指李權哲、艾克力亞出現不少失誤，朱正廷更直指身為隊長的艾克力亞選錯歌：「選歌很重要，要想好能不能把握好這首歌，你們人也比較少，表現好不好一眼就可以看得出來，如果只是想要突破自己，那我覺得最好不要！」至於最後上陣的「禁忌獵豹」隊，陳鑫昊、尹俊嵐和愛合在台上大玩除衫變裝，加上3子大跳妖味十足的舞蹈，搶盡焦點！Rain大讚：「我有點吃驚！你們表現出來的性感模樣非常吸引我，特別像性感的吸血鬼，3位的表情都非常棒，你們表情演技我想給你們打100分。」

節目播出後，4位香港代表黃奕斌（Hugo）、冼靖峰（Archie）、區珀豪（Pako）和文佐匡（Sean）將合體於今晚9時30分在myTV SUPER Instagram開 Live，與粉絲分享三公舞台背後的故事。