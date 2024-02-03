資深DJ鄭啟泰驚爆死訊　終年56歲

任電台DJ 25年的鄭啟泰2月1日重返曾任職20多年的新城電台，日前更宣布兩星期前，跟向速度滾軸溜冰前香港代表隊連續6年記錄保持者，亦是中國銀牌得主的未婚妻王雁芝求婚成功，本是雙喜臨門，於本月13日將57歲生日的他，3日前在社交網上載搞笑的舉重相，高舉道具槓鈴，還擺大隻佬甫士，以示自己身體健康，可是今日（3號）傍晚突然爆出死訊，有指他今早突然在家中暈倒，送入律敦治ICU搶救，直至下午4點搶救無效，及後，新城電台發出通告證實死訊。

新城致各位愛護及支持鄭啟泰的朋友、聽眾：

我們懷著沉重的心情告訴大家，新城廣播有限公司旗下的節目主持人鄭啟泰於2024年2月3日離開了我們。本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。新城廣播會盡全力向鄭啟泰家人和朋友提供一切協助。

鄭啟泰昨晚出現肚屙、腳抽筋，今晨送往律敦治醫院，入住深切治療部後陷入昏迷狀態，父母、家人、同事、朋友、舊同學一直陪伴在側，延醫至今日黃昏時分，安詳地離開了我們，沒有痛苦地回到天家。

由於事發突然，希望大家多留空間給啟泰家人處理後事，感謝大家體諒！

新城廣播有限公司

2024年2月3日