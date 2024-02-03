【Zac玩Zac食】爽！喺郵輪望住大海打邊爐

送兔迎龍，大家有冇趁住農曆新年假期離開香港去旅行？有啲人感覺坐郵輪度假喺船上會好悶，但係唔同嘅郵輪船上有唔同嘅設施，有啲係主打親子家庭樂，而有啲就主打奢華享受度假樂趣，總有一款會啱你。

坐過幾次唔同嘅郵輪，但仲未有機會試過招商維京郵輪。呢日登上停泊於海運大廈郵輪碼頭嘅招商伊敦號郵輪參觀，登船嘅時候由熱情有禮嘅中文旅遊禮賓專員接待，帶領講解，安排參觀船上多個房種，包括船上唯一一間嘅尊享套房Owner Suite，房間大到連私人Sauna房都配備，望住個大海焗Sauna都真係幾爽！

郵輪設計以北歐風的輕奢華為主，而最大特色係郵輪上嘅服務員都係中國人，全程普通話款待特別有親切感；參觀咗船上各種超五星級豪華設施，船尾嘅無邊際泳池，於海上航行時好似連接汪洋大海中暢泳；郵輪上有多間特色餐廳，提供多種用餐體驗，亦有餐廳提供中式菜單，船費已經包咗所有用餐時嘅無限添飲酒水，而餐廳戶外座位更提供打邊爐設施，航行中對住個大海打邊爐，都真係別有一番風味！

悠閑嘅Winter Garden提供中西式小點三層架下午茶，配搭中式名茶，包括貴洲有機黔紅、福建烏龍岩茶、安溪蘭芬野生鐵觀音等，而我點選咗貴州有機雲霧老白，帶有杏子、巴達木、哈密瓜、焦糖等味道，香醇清雅；船上水療按摩中心除咗提供收費按摩服務，亦有大型浴池、Sauna室，焗完Sauna熱辣辣，行去對面冰極房凍一凍，讓毛孔收縮，極緻的芬蘭浴體驗！

招商伊頓號冬季航程有8日璀璨旖旎南海之旅，於蛇口出發，暢遊越南各地；而夏季就有7至14日悠游日韓之旅，由上海出發，快啲安排吓你下一個郵輪假期啦！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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