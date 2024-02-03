鄭啟泰日前求婚成功　未婚妻王雁芝：發生得太突然

鄭啟泰近日宣布跟同居兩年的未婚妻王雁芝求婚成功，怎料，現時卻天人永隔。王雁芝透過鄭啟泰的手提電話獨家回覆東網，她表示現時仍未接受到對方的死訊，她坦言：「發生得太突然，我都唔知發生乜事，佢由尋晚開始肚屙，屙咗好多次，屙到腳軟，直到今日個肚仲係好唔舒服，於是叫救護車，但救護車未到，佢開始抽筋，跟住暈低，送到醫院後即時搶救，但最終搶救無效，所以未知係咩死因，要等醫生檢查。」她稱兩人前兩天還商量婚禮當日的衣着打扮，仍為婚禮計劃，但卻迎來此噩耗，故仍未接受到其離世。晚上8時許，她透過社交網分享了一張餃子相，表示：「你最愛的餃子。一日讓我成為最幸福的人，隔天你就自私地玩，可惡的你，最愛整鬼幾鬼怪，呢一次整鬼一啲都唔好玩。」並透過細字寫上掛念你，並tag了鄭啟泰，再加了一個兩個心心的emoji。表達出對未婚夫不捨之情。

王雁芝是前香港滾軸溜冰運動員，於2000年至2006年成為香港最佳速度滾軸溜冰女運動員，曾代表香港比賽長達11年。最佳成績為亞洲錦標賽500米第5名，全國速度輪滑5000米積分淘汰賽亞軍。

鄭啟泰死訊傳出後，不少圈中感到愕然和惋惜。新城電台擔任首席營運總監馬浚偉，日前才邀請鄭啟泰回電台開咪，誰知突然傳來死訊，他表示：真的太突然、也很不捨、很難過！縱有萬千不捨，至少在您回天家之前，我這個弟兄有讓您笑過、開心過.....浪子，您先回天家，好好休息吧！靜待那天，和您再遇、再聊！

現時播映中的《本尊就位》他都有份參演，日前都有出席宣傳活動，而鄭啟泰都有份參演拍攝中的《反黑英雄》及《黑色月光》，監製鍾澍佳接到他離逝的消息時坦言甚表難過，指與他認識多年，自拍《卡拉屋企》時已認識，而《反黑英雄》的戲份已拍畢，但《黑色月光》則還有一、兩場份未拍，故之後都要作出重新安排

跟鄭啟泰認識多年，現時同是新城同事的范振鋒接受東網訪問時相當難過，他謂：「聽到啟泰走咗嘅消息好突然同難過，尋日都仲見到佢，我哋仲約咗去食飯，真係好難接受，依家都接受唔到，希望佢一路好走，以後去到另一個地方就開心生活。」

多年前曾與鄭啟泰於新城共事的敖嘉年收到消息大感突然，不敢相信，指他平時身體各樣都OK，對於前輩離逝大感惋惜。