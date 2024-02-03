郭富城講越南話有難度　林家棟與胡定欣做夫妻嘆男人之苦

天王郭富城、林家棟、任賢齊、張可頤及胡定欣等，今晚（3日）到觀塘apm出席主演電影《臨時劫案》慈善首映禮，場面熱鬧。可頤於台上受訪時，自爆入行以來首次演執法人員，自己對開槍一直很害怕及抗拒，故今次導演對她的開槍戲份不太滿意，中間有經過調校。小齊則與家棟埋身肉搏到瞓地，他打趣「仲辛苦過開演唱會」，家棟自爆當初導演要求他「收平啲」﹕「佢話益我有感情線，定欣演我老婆，點知我哋要不停嗌交，真係男人之苦！」

首次飾演悍匪的城城，則指戲中越南話對白最難處理，幸而最終導演收貨。受訪時問到今次是否很少對白，他坦言：「唔係，只係比小齊同家棟相對少啲啫。戲內小齊演社工，家棟演的士佬，可頤又未演過執法人員，我哋呢個組合好新鮮。」可頤接口笑說：「我真係有開槍恐懼症，呢樣嘢控制唔到，今次開工算克服咗，但我要買重保險，點知會唔會有意外，以後仲要拍護膚品廣告喎。」3位男主角聞言即謂：「佢未開過槍，我哋仲驚呀，係我哋要買重保險，哈哈﹗」

談到該片於內地票房已達兩億，城城對香港票房亦有期望：「總之愈多愈好，最好票房加口碑雙贏。（返嚟香港謝票？）唔謝嘞，嚟緊都有嘢做，況且之前喺外地謝票，謝完我都謝咗（指生病），可能係演唱會完咗就忙電影宣傳，先會有咁嘅情況。（當時家棟扶實你？）佢翹住我啫。」家棟接口：「佢感冒，我哋成日硬食（指擔心被傳染）囉。」談到太太方媛日前現身內地節目，透露婚姻生活兼反擊網民指她拜金等，城城回應：「有睇（相關新聞）嘅，但唔講嘞，新年開開心心，咁沉重嘅話題唔答嘞。」

胡定欣在戲中扮演大肚婆，與林家棟演倆夫妻，是她首度跟對方合作：「講我哋係窮夫婦，頂唔順個奶奶想搬出去住，同我以往個角色反差好大，尤其拍呢套電影嘅時候，我拍緊劇集《破毒強人》做金融女強人。」她稱今次是第二次拍電影，希望有更多登大銀幕的機會：「電影導演好鍾意將我塑造到同電視劇角色好唔同，我都好鍾意，想發掘自己唔同一面，唔想框住自己。」又指自己甚少演喜劇，期望可以一試。另外，定欣透露最近到了埃塞俄比亞探訪，感受甚深：「去咗好窮嘅村莊，小朋友窮到連鞋都冇得着。（有冇忍唔住喊？）話畀自己聽，就算好感動，都唔應該喺受訪者前喊，但都有忍唔住哽咽。」