麥浚龍開騷兼顧多重身份　提醒粉絲入場要戴耳塞

歌手麥浚龍（Juno）今個月將在亞博舉行一場個唱，演唱會主題是由他構思的電影劇本改編而成，屆時將聯同廿四味、MATTFORCE及王嘉儀等上演音樂、電影和舞台劇共冶一爐。為了配合演唱會，他還特別推出新歌《金榜題名》，不過因歌詞涉及粗口，被電台列為禁歌。Juno日前接受專訪時，認為商業平台有自己的取捨，但因為新歌內容與流行曲有不同，所以必須用到粗口，「粗口唔係大量，我自己做咗一首『乾淨版』，係冇粗口嘅，同埋佢唔係傳統嗰種唱歌模式，今次又有6個單位，所以先變成一首8分幾鐘嘅歌。」

Juno在劇本中的角色名叫「細鳳」，故事由某晚接了一個電話開始，他謂：「其實個重心係想講出何謂忠孝仁義呢四個字，尤其係亞洲人，呢個係好有能量同好正面嘅字，但始終人與人之間相處時會有矛盾，到底會唔會發生一啲身不由己嘅事情呢？我覺得係將呢四個字人性化咗。」Juno在個唱上除了歌手身份，同時亦要兼顧舞台設計、燈光和音響效果等，他表示：「今次我哋全場8000人，全部都係企位，現場應該都幾嘈，我擔心企前排嘅觀眾，所以提提大家要戴耳塞，上次個騷有觀眾頂唔順暈咗，要畀人抬走，今次3個鐘都係咁嘈。」

Juno百足咁多爪，忙完騷又馬不停蹄為電影寫劇本，同時又要為2017年拍畢的電影《風林火山》做後期。該電影雲集金城武、古天樂、劉青雲和梁家輝等大卡士演員，但電影至今播出無期，Juno坦言疫情拖慢所有進度，現時已經快馬加鞭，希望早日推出與觀眾見面。