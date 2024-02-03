阿Mo對頸椎受創治療的創新前景　感到非常鼓舞

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（3日）他發出第80封代禱信。

李盛林牧師表示，近幾星期在代禱信介紹了有關頸椎受創治療的創新前景，這讓他們得到了一些相關研究的資料，這對阿Mo來說非常鼓舞，也證實了過去近19個月的努力是沒有白費。他亦鳴謝在前年事發時，以及刑事調查報告後，個別單位公開承諾負責阿Mo的醫療，及至到現在，阿Mo在這無妄之災中仍能得到適當的治療。

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 80 (20240204)*

*「所以，你們不可丟棄勇敢的心，存這樣的心必得大賞賜。你們必須忍耐，使你們行完了神的旨意，就可以得著所應許的。」(希伯來書10:35-36)*

*【解說】*：

1) 過去信靠的經驗成為現今忍耐的動力，並且這大賞賜已經是開始了，有待前面完全的實現。

2) 忍耐是勇敢的心更明確的表現，就是在困難患難中經得起的考驗。

*(一) 啟言(Mo)*

1)*【憧憬】*

近幾星期，在代禱信介紹了有關頸椎受創治療的創新前景，這讓我們到了一些相關研究的資料，這對阿Mo來說非常鼓舞，也證實了過去近19個月的努力是沒有白費。

*【禱告】*：

祈願這些一日千里的醫學研究，能更安全及有效的幫助阿Mo和其他有需要的人，使他們都可以過著復常的生活。

*2) 【去年今週代禱信(28) – 2023年02月05日】* - 前後一年的比較：

a) *【一年前】*

i) *「去年 - 期待外骨骼治療」*：

請繼續為能夠操練肋腱的柔韌和關節的鬆弛，身體的平衡和站立時有穩定的血壓禱告。期待能在下週按醫療的計劃進入「外骨架」(Exoskeleton)治療。

ii) *「去年 - 每新階段的期待和掙扎」*：

就像電子遊戲過五關斬六將一樣，每一關都面對體能、意志上限制的突破。作為父母看到啟言的積極和鬥志而感安慰，但內心又恐怕他力不能勝。求恩主每天加力給他。

b) *【今天】*

i) *「今天 - 190次的外骨骼、113次的踏步電激機」*：

轉眼到現在已藉著外骨骼被動行了190次，帶動外骨骼大概10萬步。這訓練的確 *強化了他的腳部肌肉、心肺功能和神經活動*。去年 *五月中開始用上身輕微擺動控制* 外骨骼的步速和步伐；*八月開始更是沒有掛著尿袋* 用外骨骼帶動步行。

ii) *「今天 – 盼能「打爆機」」*

去年提及像電子遊戲機的升級，經過一年已差不多到達「打爆機」的階段。然而，除了繼續保持佳績之外，更重要的是不斷提升超越極限。

*3) 阿Mo相關的醫療簡介【脊髓神經損傷的分類】* … (SCI) Cell, 2021, 10, 2676

a) *「不完全損傷」*：*有殘餘功能組織*，通過常規治療可望康復。

b) *「假性完全損傷」*：*無功能但可反應的組織穿過脊髓*，打破了顱尾功能的連續性。常規治療難以恢復。通過促進軸突伸長和促進可反應組織的神經活動，功能有望恢復。

c) *「真正的完全損傷」*：*無神經組織橫跨整個脊髓*，在喙端或尾端位置治療周圍的可反應組織無法提供功能性顱骨連接。

*【禱告】*：

雖然阿Mo的脊椎神經被幾百公斤的螢幕重創，在神的恩典下，祈盼他的脊椎神經功能能夠修復過來。

*(二) Mo爸媽*

*1）「為80週以來的鳴謝」*

a) *【家族親友】及【世界各地有心人】* 的記掛祝福禱告；

b) *【醫療團隊】*：中文大學醫院的羅教授、劉教授、「袁」護理團隊、「秦」物理治療團隊、針灸中醫師、護工；

c) *【李先生及魯先生】* 在前年事發時，以及刑事調查報告後，他們分別公開承諾負責阿Mo的醫療，及至到現在，阿Mo在這無妄之災中仍能得到適當的治療。

隨著阿Mo治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神因為 *「眾多的醫療專家看到阿Mo的情況都感驚訝」*。