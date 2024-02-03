AV感謝祭　快感送埋嚟！

年關將至，好多公司都會大搞感謝祭活動，以優惠價格回饋客戶喺過去一年嘅支持！而日本AV界亦一樣，唔少女優都會舉行感謝祭，親身落場同班粉絲玩遊戲兼大演床上戲，令人快感滿瀉呀！

慰藉男粉絲

喺Moodyz出品嘅《如果能忍耐到極限就得到最高奉仕服務》入面，石川澪決定搞番個感謝祭招呼一班男粉絲，而被澪妹挑選出來合演嘅幸運兒，都係因不同問題而被女性討厭，所以澪妹會喺床上好好慰藉佢哋，講佢哋感受一下同女性身體接觸嘅滋味。之不過，大前提係男粉絲要喺澪妹施以連番刺激之下，依然能夠忍耐住唔走火先得噃！雖然有唔少男粉絲難抵刺激而挑戰失敗，但喺澪妹嘅鼓勵之下通過第二次挑戰，成功上床曳曳，實在太幸福喇！

乳眾同樂

於GLORYQUEST推出嘅《七變化胸夾感謝祭》當中，推川悠里呢位出道逾10年嘅巨乳尤物，為咗答謝粉絲一直嘅支持，於是搞咗個感謝祭回饋粉絲。悠里都知道班粉絲除咗鍾意佢嘅演出風格，亦好欣賞佢心口對極品G奶，所以佢特別為每位被選中嘅男粉絲大玩胸夾引爆！而爆完之後仲未完㗎，悠里會再施展精湛嘅調情技術，令男粉絲雄風再起，咁就可以玩多幾個床上花式，令大家嘅快感更上一層樓啦！

決戰1分鐘

片廠S1製作嘅《15名素人VS天才口技之女》，講述miru招募咗15名素人男一齊參加感謝祭活動，佢哋男每一個都好想同偶像miru嚟個床上激戰，然而要得到女神嘅寵幸，必需要喺1分鐘之內抵受得住超強吹奏技巧而不洩先得！miru被稱為口技天才，其口技能夠令男人高潮迭起，所以能夠捱過1分鐘嘅素人男，最後只得4個！呢4位人中之龍亦不負眾望，喺床上同女神砌到激情四射，更令miru爆發出潮吹添！

簡評

本仙一向都好鍾意睇日本AV界嘅感謝祭作品，除咗有大量男優演出，場面仲充滿歡樂氣氛，更加可以睇到女優待人親切嘅一面。而喺3部品中，本仙最鍾意石川澪主演嘅《如果能忍耐到極限就得到最高奉仕服務》，原因係澪妹青春可人又親切，對班素人男招呼周到，即使見到對方兵器短小都唔會取笑，反而加以鼓勵，令作品除咗快感仲多添一份溫馨窩心感覺！