雲浩影唔使Keep Fit喪食年糕　釗峰揚言要霸定靚位見美斯

歌手雲浩影（Cloud)、梁釗峰和ERROR的梁業（肥仔）今晚在海洋公園參與音樂祭演出，Cloud與釗峰近日都推出了新歌，釗峰大讚Cloud新歌好好聽。Cloud表示新歌是講述傷心的愛情故事，還去到日本取景拍攝MV，被問到剛與男友分手的她，會否容易代入歌曲中？她表示：「有啲經歷唱歌先會動人嘅」一旁的釗峰聞言亦表示認同。

身為美斯迷的釗峰，因要表演而錯過與偶像見面的機會，問是否成為遺憾？他即笑言明天會霸定角球位，希望一睹偶像風采，更表示見到美斯一面已經好開心，不敢奢望可以索取簽名。還直言美斯在他心目中分量好重，「我心目中球王全世界只得美斯一位，我爸爸就係全世界最好男人，美斯係第二個。」至於肥仔就透露3月將與Gin Lee、Jeremy和Jay Fung舉行拉闊音樂會，到時會與Gin Lee同台合唱，令他相當興奮，「希望可以拖住Gin Lee唱歌，諗起個畫面就開心」。

農曆新年將至，Cloud透露會到工作人員屋企拜年，笑言今年毋須減肥，可以盡情食年糕又表示自己已經準備好利是派Lucky，希望新一年有好開始。問到可想有桃花？她就表示順其自然，現時自己一個人也很開心，可以有時間陪伴家人及專注工作。