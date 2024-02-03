Ivy Kanoknuch白滑泰模　美容女神

正所謂「女為悅己者容」，因此唔少女士對美容及化妝都有自己一套心得，而來自泰國嘅性感模特兒Ivy Kanoknuch更係箇中專家，加埋一副前凸後趷嘅火辣身材，成為唔少男士心目中嘅女神。

努力變靚

有人話如果囡囡天生麗質，其實唔使化妝，素顏示人都一樣夠省鏡，但係計我話，即使擁有天使面孔，若然加埋化妝效果，相信更令人煥然一新，而且散發出嘅魅力更加吸睛呀！好似出生於泰國東部莊他武里嘅Ivy Kanoknuch就係最佳人辦，樣索身材正嘅佢，對美容更有一番心得添！

大家咪睇佢外形出眾，就以為佢自信心爆棚，其實佢細個時相當自卑，總覺得自己嘅外表唔夠其他女仔吸引，尤其身材方面更係零自信。原來佢細個時鍾意通山跑又鍾意食嘢，所以皮膚黝黑兼身形肥胖。之後長得亭亭玉立嘅佢，愈嚟愈貪靚兼注重打扮，除咗學習美白肌膚嘅技巧，同時努力做運動減肥及節食，甚至喺泰國著名學府博仁大學修讀綜合健康與美容課程，令自己變成美容專家。

女人味濃

事實上，才貌雙全嘅Ivy喺讀書時嘅夢想，就係成為一位美容專家，所以大學畢業後投身美容界，先後喺多間美容院工作，為客人提供專業美容意見。不過世事嘅嘢就係咁奇怪，冇諗過從事模特兒工作嘅佢，喺一次偶然機會下獲邀請客串做Model，佢坦言當時只係抱住好奇心一試，卻估唔到發覺好享受喺鏡頭前展現自己魅力嘅感覺。

不過，講到最令佢有滿足感，在於佢嘅社交帳號，粉絲量愈嚟愈多。既然對模特兒事業有興趣，又獲得成就感之下，佢毅然決定全身投入模特兒事業嘅同時，更全力發展網紅事業。隨住佢嘅寫真愈影愈性感，加上佢嘅女人味愈嚟愈濃，唔單止人氣超強，吸金力更係大幅上升。

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34D-22-34

近期寫真愈影愈性感嘅Ivy Kanoknuch，唔單止美貌迷人，玲瓏浮凸嘅身材更係相當吸睛。不過佢話工作不忘娛樂，縱然工作幾忙仍會抽時間去蒲，咁至能保持最佳狀態。