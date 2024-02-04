【是日通勝】

農曆十二月廿五

癸卯年 丙寅月 戊戌日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、捕捉、納財

忌：開市、置業、安床

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：08、26、15

幸運顏色：白、銀、金

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

金牛座：別做低頭族了，長時間玩手機易損害視力。

雙子座：時刻保持真誠笑容，這樣會帶來更好運氣。

巨蟹座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

獅子座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

處女座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

天秤座：事業發展受人事問題拖累，必須及早解決。

天蠍座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

人馬座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

山羊座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

水瓶座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

雙魚座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）狗 人緣旺

（跌）龍 健康差

鼠：悉心安排周日約會，桃花將旺上加旺。

牛：健康運欠佳，好好休息，不適宜操勞。

虎：感情運一般，有伴侶者必須加強溝通。

兔：財運下滑，易因一時衝動花掉冤枉錢。

龍：是日沖煞，適宜多做運動，改善體能。

蛇：給伴侶一點空間，太多限制會傷感情。

馬：出外靠朋友，做人大方一點不會蝕底。

羊：做事要掌握好分寸，花錢宜量入為出。

猴：財運強，得貴人支持，不乏求財機遇。

雞：健康是財富，趁周日做運動有益身心。

狗：人緣運上升，今天容易遇到良師益友。

豬：內心謎團得以解開，可放下心頭大石。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

如何找出龍年正財位？

自身財運與家中的財位有着密不可分的關係，而影響流年運勢的九大飛星，每年都會降臨至不同方位。

八白左輔星為太白星，為正財星。由於2024年進入下元九運（離火九運），八白左輔星的財力稍弱於九紫離星，九紫右弼星為當旺財星。

在甲辰龍年，找出家居或辦公室九紫右弼星的位置更是重中之重。因為2024年進入離火九運，九紫右弼星掌管着人的正財運，此星得令時，能給我們帶來功名利祿、田宅科發等，是九星裏的第一吉星，若能催旺它，必定能帶來源源不斷的好運和財運。

進入2024甲辰年，九紫右弼星飛入西南方，意味着西南方是龍年家居當旺正財位所在。第二旺財八白左輔星飛入正北方。若想要催動家宅財運氣場，提升自身正財運勢，可在龍年的立春日起，在室內作流年家居催旺布置。

以下為大家提供四大催旺竅門，以及四個正財位禁忌，助你新一年的家宅運、事業運、正財運能夠運運亨通！

正財位四大催旺竅門：

1.擺放枱燈，有光意味有生氣。財位若有陽光或燈光照射，對生旺財運有幫助。

2.財位宜依靠堅固的牆面以藏風聚氣，寓意有靠山、貴人助力。

3.擺放寓意吉祥的物件，如福祿壽、文武財神塑像等。

4.種植根基扎實、容易生長的大葉植物，如金錢樹、黃金葛、萬年青等。