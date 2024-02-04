娛圈單打︱是非轉眼過　上岸確不同

當一個人成功了、上岸了，回頭細看過去得失，便會變得雲淡風輕。44歲的林峯早前亮相TVB頒獎禮，勾起觀眾的美好回憶，他亦有意重新回歸香港樂壇，計劃在紅館開演唱會。當年因為大台硬捧他攞「亞太區最受歡迎男歌星」而被笑到面黃，今日卻能輕鬆吐露感受，足證林峯心態已經成熟，不再介懷外界批評。

不過，此際他可能另有「頭痕事」。他與太太張馨月結婚4年幾，育有一女，相當恩愛。不料有網民翻出張馨月「黑歷史」，身穿性感女僕裝的她跟男士親暱合照，被指以往疑在K場陪唱，更指她情史豐富，暗嘲林峯檢了個便宜貨。

唉，英雄莫問出處，誰個沒有過去？即使張馨月曾在K場工作又如何？很大不了嗎？大家有眼見，她自嫁予林峯後專心相夫教女，亦沒有高調和出位行為，安分守己，早就有了新生活，為何網民就是不肯放過？

過去網民老愛拿她跟林峯舊愛吳千語比較，不是說她顏值不及對方，就是貶她穿衣品味低劣，總之千錯萬錯，嫁咗林峯做乜都係錯。說到底，網民都係出於唔抵得心態，眼看出身普通的平凡女子，也能嫁予偶像明星，過着幸福生活，才會招人妒忌。

林峯在圈中打滾多年，當年被嘲「亞皆老街至太子道西最受歡迎男歌星」，坦言也會難堪，亦反思是否太早獲獎。如今一切俱成過去，他淡然處之，視為人生經歷，「賺咗了」。正面心態獲外界大讚，亦證明他身價和地位今時不同往日，不會再為這些閒言閒語斤斤計較。相信對於太太的「黑歷史」，他亦同樣會一笑置之。