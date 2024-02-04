滕麗名呂慧儀內地宣傳《愛‧回家》　粉絲逼爆商場好墟冚

無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》多年來甚受觀眾歡迎，昨日劇中演員更驚喜空降深圳宣傳，齊齊與內地粉絲迎新春，粉絲逼爆商場，現場氣氛相當熱鬧，尤以劇中兩姊妹滕麗名(阿滕)及呂慧儀最受歡迎，同行的當然包括劇中靈魂人物劉丹、羅樂林、單立文、周嘉洛、古佩玲及張景淳等。

今次是劇組去年9月於廣州宣傳後再次「出動」，眾演員於現場向數百觀眾拜年；其後又暢談拍攝期間難忘事，更分組與觀眾大玩遊戲，大送禮物。阿滕接受東網獨家訪問時謂:「內地同香港一樣，都好多觀眾鍾意睇《愛‧回家》，我哋都想多啲機會同觀眾近距離接觸，不過因為現場真係好墟冚、好多人，所以大家認真但傾偈的時候不多，希望之後再有機會。」不少粉絲都由成都、廣州等地專誠到現場支持，新春將至，不少人亦專登延遲回鄉度歲，親來支持他們呢！阿滕又開心謂:「有成都嘅Fan專登帶咗啲柑嚟送畀我，仲整咗有好多個我嘅揮春，佢哋真係好有心。」

至於呂慧儀受訪時亦開心表示:「可以去到深圳同一班《愛‧回家》粉絲玩遊戲，提早感受過年氣氛好開心，現場都有好多『龔水粉』，希望之後可以多啲同唔同地方嘅粉絲見面啦！」