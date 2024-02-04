生日滿載洋葱味　So Ching公開唯一的願望

男圑MIRROR共16場亞博演唱會3號夜圓滿結束，而前年7月在演唱會中發生墮屏事件而受重傷的舞蹈員阿Mo（李啟言）女友So Ching日前在社交網上載1月31日慶相中，不過陪她接迎28歲生日的身邊人，不是男友或前隊友COLLAR成員，而是一眾女友人，但So Ching一樣玩得相當開心，還在兩個蛋糕前閉目誠意許願，而生日願望充滿洋葱，她寫：「今年的生日願望同上年一樣，希望大家可以一齊集氣，繼續為佢打氣，Thank You for all the blessings and love。」當然文中的「佢」，必定指早前男友阿Mo，而王君馨、余香凝、岑珈其及一眾粉絲都留言祝她生日健康、快樂，願望成真，只是奇怪舊隊友未有成員留言送祝福語。

另外，MIRROR完騷後，將於3月中展開世界巡唱，倫敦The O2 Arena場館及曼徹斯特AO Arena場館舉行各一場演唱會，可容納約二萬人，票價介乎78英鎊（約778港元）至268英鎊（約2,675港元）之間，相比香港演唱會的貴價1,480門票貴多1,195，但依購票連結顯示，兩場演唱會門票已全部售罄，可見鏡粉撐MIRROR是不受地域限制。