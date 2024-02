生日滿載洋葱味　So Ching公開唯一的願望

男圑MIRROR共16場亞博演唱會3號夜圓滿結束,而前年7月在演唱會中發生墮屏事件而受重傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)女友So Ching日前在社交網上載1月31日慶相中,不過陪她接迎28歲生日的身邊人,不是男友或前隊友COLLAR成員,而是一眾女友人,但So Ching一樣玩得相當開心,還在兩個蛋糕前閉目誠意許願,而生日願望充滿洋葱,她寫:「今年的生日願望同上年一樣,希望大家可以一齊集氣,繼續為佢打氣,Thank You for all the blessings and love。」當然文中的「佢」,必定指早前男友阿Mo,而王君馨、余香凝、岑珈其及一眾粉絲都留言祝她生日健康、快樂,願望成真,只是奇怪舊隊友未有成員留言送祝福語。

另外,MIRROR完騷後,將於3月中展開世界巡唱,倫敦The O2 Arena場館及曼徹斯特AO Arena場館舉行各一場演唱會,可容納約二萬人,票價介乎78英鎊(約778港元)至268英鎊(約2,675港元)之間,相比香港演唱會的貴價1,480門票貴多1,195,但依購票連結顯示,兩場演唱會門票已全部售罄,可見鏡粉撐MIRROR是不受地域限制。