MIRROR騷尾場12子輪住喊　Stanley終極半裸引姜濤胸襲

人氣男團MIRROR 16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024演唱會》，昨晚尾場，不少藝人包括宣萱、阮小儀、謝茜嘉、Donald和少爺占等捧場睇，近日與宣萱傳出婚訊的古天樂，於開騷後才進場，逗留僅25分鐘離開。

演唱會個別表演環節中，聲色俱備，Stanley演唱《來不及》時，螢幕播出多張珍貴家庭照，他望着亡母的舊照一度感觸，流下男兒淚，差點唱不下去。與Jeremy合唱《Fever》時，Stanley披西裝外套內裏真空，唱到中段被Dancer扯甩西裝，赤裸上身，大晒6嚿結實腹肌。接着出場的Anson Kong亦學Stanley除外套，只剩下網衫，透點演出甚具誘惑性，他與12女Dancers台上有不少親暱互動，替一位抹汗又摸臉，他說：「今晚尾場好想多謝呢12個女仔陪我過16晚，最後一場我想曳啲。」台下有人大叫除衫。Edan亦表現得相當調皮，唱完《霸道總裁》向台下觀眾單眼嘟嘴送飛吻。

Jer台上分享創作《Dear Children》的原因，指上年拍攝團綜《MIRROR+》時，當時身邊有好多朋友感到不開心，所以好想做一首歌去鼓勵大家，無論工作、愛情或學業上感到不如意，也不會感到寂寞，他用Children的用意是覺得小朋友是最童真和真摯，從不害怕犯錯。合唱團歌《We All Are 》時，Ian最先掉眼淚至哽咽唱不下去，接着Alton、Jeremy和Jer亦流淚，他們返回後台後，全場歌迷再大合唱一次，對12子依依不捨。

臨演唱會尾聲，隊長Lokman召喚全場觀眾一同尖叫，長達1分35秒，氣氛高漲。Lokman表示開騷並不容易，故大表不捨，並感性表示：「做呢個show好唔容易，每晚行落台身水身汗，問自己咁辛苦點解，但轉頭上台見番你哋，力量唔知邊度走出來。好多嘢都唔容易，但只要肯行出第一步，去消化、接受、改變，好多嘢眨吓眼就變得好易。」完成香港演出後，將重新出發，向世界展各地展開世界巡迴，讓MIRROR和MIRO給更多人認識得到。

最後唱罷《We Are》演唱會完結，但歌迷仍然不肯離去，12子再度出場勸大家離開，Lokman笑問：「大家唔眼瞓？」、「無車搭喇！」然後再終極唱《BOSS》，終於晚上11時45分鐘完騷。

完騷後受訪，Lokman表示很不捨得，感覺時光飛逝，自評今次演出有70分，覺得大家都有盡力做好每件事。談及幾位成員都感動到喊，其中Jer表示因為覺得舉行16場演唱會並不容易，指今晚MIRO場：「見到有MIRO喊，自己才忍唔到。」Ian亦稱看到粉絲寫的應援牌受感動：「見到有人寫住叫我相信自己，嗰吓突然感觸，邊個寫？快啲出嚟認咗佢。」Alton指工作人員叫他好好珍惜尾場，付出了200%，加上觀眾也付出了200%，加起來便有400%。

之前演唱會彩蛋有Edan、Jeremy和Anson Lo化身「外星三少女」的「限定女團」，大跳K-pop女團舞，受粉絲歡迎，問何時有機會以女團形式出歌？Edan講笑：「首先我哋係兩個世界既人。」指在演唱會演出已經足夠。姜濤和Anson Lo今擔任美斯表演賽的嘉賓，向來愛打籃球的姜濤表示運動無分種類，好開心能參與該盛事，有機會也想跟美斯集郵。姜濤爆他們完騷落台後，12子在後台圍着大嗌十幾秒，誰知轉頭又要再出場作終極encore。新年將有幾天假期，可以休息一下，之後便要準備籌備世界巡迴演唱會。

身為「肌肉擔當」的Stanley，問到新年會否放鬆飲食，他表示好矛盾，因好想保持身形，但剛才也吃了一件蛋撻，最搞笑是站在Stanley身旁的姜濤，全程蹺着Stanley，另一手就摸着Stanley胸，不停摸足十幾秒。Stanley指首次半裸演出是花姐所吩咐，花姐卻反駁：「我叫Stanley唔好，佢係都要除呀！」Stanley表示一開始無想過半裸，因綵排時貪玩作半裸，隊員便起哄要求他一定要在台上除衫，故將半裸留到尾場，巡迴騷尚未決定是否會再除衫。Anson Kong表示排在Stanley之後演出感到壓力好大，笑言想過請假，改為在台下做觀眾睇騷，有人問Jer會否成為下一位除衫，他臉帶靦覥說：「冇諗過，Thank you。」