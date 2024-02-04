胡鴻鈞「同框」美斯純屬巧合　計劃今年留港開騷

歌手胡鴻鈞、張馳豪、陳浚霆、梁樂童、蘇家欣、康志維、台灣歌手呂思緯（鼓鼓）和蕭秉治以及女團Spiral等人今晚（3日）到尖沙咀出席音樂活動，一眾歌手輪番勁歌熱舞，場面熱鬧。活動期間，大會捧出粉絲為蕭秉治準備的驚喜生日蛋糕，全場一齊慶祝蕭秉治的生日。

胡鴻鈞自言今年因要拍攝邵氏網劇《執法者們》，所以今年會有比較多的時間留在香港：「不過中間都要上內地做嘢，所以嚟緊主要係兩邊走。」透露劇集中主要與黃宗澤有比較多的對手戲，不過就暫時未有感情線，胡鴻鈞笑謂：「我期待緊有。」

講到胡鴻鈞昨日（2日）化身做粉絲，去酒店見偶像阿根廷「球王」美斯，胡鴻鈞笑言機會難得，昨天他剛好就在附近，所以去了朝聖：「非常有幸可以見到成隊球隊到達香港去休息嘅呢一幕，其實本身冇諗過會見，不過咁啱附近食嘢。」問到會否為未能合照大感失望？胡鴻鈞說：「我覺得可以親眼見到已經好滿足，而且已經算係同框，因為我一直開住自拍，拍低佢入嚟酒店嗰幾秒嘅時間。」又形容自己性格比較內斂，就算親眼見到偶像，也不會表現得過分興奮。至於工作，胡鴻鈞指去年因較多時間都在內地開騷，所以正在計劃希望今年留在香港及外地舉辦演唱會，希望今年可以實行到。

同場的鼓鼓和蕭秉治自言今次是他們二人首次在街頭獻唱，他們亦於去年底組成限定團體「GX」。昨天到香港的鼓鼓和蕭秉治稱已經完成了一堆工作，而明天就要返高雄舉辦簽唱會。五月份他們將計劃再來香港開演唱會，不過場地就暫時未落實：「公司還在挑選場地和時間，不過就決定五月份會來香港，但是如果可以還是希望大家可以三月份到高雄來看我們的演唱會，因為相隔兩個月時間還是很長，期間會發生甚麼也不知道。」問到他們最想和香港那位歌手合作？鼓鼓就指出之前出席活動時認識的女團Lolly Talk，大讚對方跳舞厲害，表示如果有機會想邀請對方以嘉賓身份參與他們的演唱會。