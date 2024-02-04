【心理測驗】你的脾氣有幾大

你認為自己的脾氣算大嗎？有些人表面看起來非常溫和，好像不會有很大的情緒起伏，可一旦發起火來，讓人膽戰心驚；有些人卻是刀子嘴，豆腐心。網絡上流行一個心理測驗，只需要憑直覺選擇一把傘，就能測出你的脾氣有幾大，快來試試吧！

【問題】你有急事要出門，但外面正在下大暴雨，你倒楣地發現家裏的傘竟然都是壞的！在別無他選的情況下，你會選擇哪一把？

A.有一個大洞的傘

B.有幾個小洞的傘

C.傘柄彎曲的傘

D.傘柄很短的傘

【答案分析】

A.你的壞脾氣指數為10%

你是一個好脾氣的人，選擇有個大洞的傘，無疑會把自己淋濕，但你認為這沒有什麽關係。你性格很溫和，不會亂發脾氣，即使和別人發生矛盾時，也屬於主動低頭認錯的那一個。因為你是一個「和平派」，不喜歡因為爭執而把關係搞僵。在待人方面，你也總是笑臉迎人，容易與人相處。但你的好脾氣有時會顯得過於懦弱，容易助長對方的氣燄，適當地強硬一點也不是甚麽壞事。

B.你的壞脾氣指數為50%

選擇有幾個小洞的傘，意味着不會把自己全身淋濕。你身上有一些小任性和小脾氣，但你又是一個非常有原則的人。在吵架的時候，你會仔細考慮利弊，不會讓對方下不了台，也不會委屈了自己，你會在不折辱自己自尊的前提下和別人道歉。雖然你的情緒不會一瞬間快速爆發，但是你喜歡和別人冷戰，有時候，這種冷暴力往往更有殺傷力。你需要試着敞開心扉多溝通，而不是靠冷戰使對方屈服。

C.你的壞脾氣指數為80%

與其説你是脾氣不好，不如説你骨子裏有着一份倔强。你很敏感，還有一顆玻璃心。有時即使生氣了，也不會直接告訴對方為甚麽生氣。別人如果猜不出，你的傲嬌就會導致憤怒情緒加倍。有時即便錯誤在你，你可能礙於面子不會主動開口道歉，事後又會感到一絲內疚。但這樣的你其實也很小孩子氣，因為別人的一句安慰，生氣的情緒就會煙消雲散。雖然你內心真誠沒有城府，但有時會因為無法克制自己的情緒而傷害愛你的人，學會情緒管理，你們的關係會變得更好。

D.你的壞脾氣指數為80%

你很隨性，別人觸及你的怒點時，你可以隨時爆發。也許當時和別人發生爭執，你説了很多互相傷害的話。但樂天派的你可能睡一覺就完全不記得了。你心直口快，直來直去，吵架這種小事是不會被你放在心上。也許等到對方和你道歉時，你已經翻篇了，反而讓對方覺得和你吵架是對不起你。所以你的性格也決定了你是一個善於處理矛盾的人，敢愛敢恨，沒有套路，身邊留下的都是真心對你的人。但你要注意説話的技巧，太直率有時也不是一件好事。