惠英紅生日　「孫女」劉浩存送蛋糕慶祝

三金影后惠英紅與「謀女郎」劉浩存於電影《燦爛的她》演一對失散12年的祖孫，二人早於拍攝時已感情要好，本月2日乃惠英紅生日，作為孫女的劉浩存亦趕及於午夜前，於社交網上載與惠英紅慶生的照片，照片中的二人手拿鮮花蛋糕前合影，笑容同樣燦爛，劉浩存留言：「奶奶生日快樂，孫女會一直陪在您身邊，再也不會走丟了！」惠英紅亦火速回覆：「謝謝我的寶貝孫女，奶奶也會一直握緊你的手。」劉浩存亦承諾會握緊奶奶的手一起向前走。

而壽星惠英紅亦有於社交網發文，自言個性好強，以致演藝路上吃過不少苦，但她即使跌到也從不認輸，幸於無力向前走的時候，總會出現一些人向她伸出援手，並輕聲鼓勵：「是他們給了我機會，給了我勇氣，讓我有力量繼續勇往直前...很感恩身邊圍繞了愈來愈多對我充滿善意和願意幫助我的人，我把他們當作我的小天使，沒有這些小天使們的陪伴，我根本不可能一次次跌到再站起，甚至創造奇迹。」更感謝過去的經歷令她有磨練，成為一個刀槍不入的勇士。文末，她以粉絲送的話作結尾：「命運對勇士低語，你無法抵禦風暴，勇士低聲回應：我就是風暴，64歲的惠英紅就是風暴，祝我生日快樂。」