【營事檔案】芝士肉碎焗翠玉瓜

開派對不想只是吃沙律補充蔬菜及纖維，而烘焗蔬菜就會是一個不錯的選擇。以翠玉瓜作為主要食材，加入肉碎和芝士提香，結合了翠玉瓜的清新口感、肉碎和芝士的濃郁風味，是一道營養均衡且美味的派對食物以及家常菜。

翠玉瓜含益生元

翠玉瓜含有豐富膳食纖維及水分，100克翠玉瓜大約含有1.2克的膳食纖維。翠玉瓜水分含量都十分高，可以補充身體水分以及增加飽肚感。膳食纖維除了有助排便以外，它更是益生元，可以為腸道中的益生菌提供養分，維持腸道健康。在加熱煮熟後，翠玉瓜會變軟及釋出甜味，不論是大人還是小朋友都會喜歡的。

豬肉碎適合咀嚼較弱人士

豬肉是蛋白質的良好來源，同時含有必需的氨基酸和維生素B群，尤其是維生素B6和B12，有助於能量代謝和神經系統的正常運作。但老人家及小朋友在咀嚼能力上，未必太能進食到較硬的肉類，而肉碎就是其中一個解決方法。而在選擇豬肉碎時，應選特瘦豬肉碎或自行打碎豬柳以免攝取過多的脂肪。豬肉碎更可加上番茄醬、洋葱、大蒜等烹煮，製成美味的肉醬，可搭配意大利面或飯類食用。

芝士肉碎焗翠玉瓜

材料：

翠玉瓜 1條

低脂芝士 1片

瘦豬肉碎 50克

蛋 1隻

調味料：

鹽 適量

胡椒 適量

番茄意粉醬 2湯匙

做法：

1) 翠玉瓜對半切開，挖走中間瓜肉部分

2) 瓜肉切碎，加入瘦豬肉碎、蛋及調味料拌勻

3) 填回翠玉瓜內，加上已撕細的芝士片

4) 放入焗爐180度焗20分鐘，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。