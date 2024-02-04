辛曉琪開騷與張國榮「隔空」合唱　情緒激動眼濕濕

台灣歌手辛曉琪，出道逾30年嘅佢，日前（2日）首次喺台北Legacy舉行「療傷那天後」演唱會，唔止獻唱《領悟》、《味道》等經典歌，仲演繹當年同「哥哥」張國榮為電影《金枝玉葉》合唱嘅插曲《眉來眼去》，演唱期間一度情緒激動嘅辛曉琪，更引嚟現場歌迷一齊眼濕濕。

日前，喺台上選唱《眉來眼去》嘅辛曉琪，唱完後請現場歌迷為「哥哥」張國榮鼓掌致敬外，亦感性道：「讓我平復一下情緒，這首歌錄完音，我從來沒唱過，我要感謝滾石唱片，授權給我哥哥張國榮的聲音。」是次演唱會一連舉行3場，並場場售罄，為咗答謝歌迷嘅支持，辛曉琪唔止一口氣獻上26首歌，仲首次唱埋發布冇耐嘅新歌《愛 轉身》。辛曉頂分享道：「這次的歌單真的讓我很苦惱，想唱的太多了，我知道你們想聽的也很多，最後精選出這些歌，無論如何，希望你們會喜歡。」

當提到首次喺Legacy開騷，辛曉頂透露：「感覺和每個人距離又更近了，真的很開心，就像很親近的朋友般，這30幾年，謝謝大家一直陪伴左右，因為有你們，才有今天的舞台，希望今天的表演可以為大家充滿電，以正能量迎接未來每一天。」