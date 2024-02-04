波波自言「1日7次」最愛呢個姿勢　恨搵個餵得飽自己嘅男友

「無綫咪神」黃婧靈（波波），有着36E傲人好身材嘅佢，亦憑住出位嘅言行畀網友封為「性女」，而不時喺社交網同粉絲分享生活點滴嘅佢，日前更同粉絲玩你問我答，不過隨着波波早前傳出「自殘」傳聞後，出鏡率更大減，引嚟唔少網友更加好奇佢嘅去向。

有網友提問：「點先可以做你男朋友？」佢應道：「靚仔，大隻，正囉，同埋錫我買嘢食畀我。我想搵一個餵得飽我嘅人。」亦有人問：「最近忙緊咩？」波波則答非所問道：「依家呢條Q&A。」另外，亦有網友透露自己身材同波波差唔多，想問吓有冇解決腰酸嘅辦法，而波波亦認真回應道：「細個試過，因為細個啱啱開始發育，就唔係好習慣。讀書時一次過上8堂會好攰，所以我會坐前少少，趴喺枱度，卸一卸力。呢個係我鍾意pose，擺上枱！」

另外，亦有網友問道佢感情事，對此佢分享道自己已經單身咗2-3年時間：「總之我入咗『後生仔』之後一兩年就散咗，因為我分唔到時間一齊返工、讀書同拍拖，所以我就唔選擇浪費人哋時間。」至於有網友問道最近好少喺J2見到波波，波波則直言：「當然啦，我都冇拍J2，所以你唔會見到我，除咗之前拍咗個《冇人性教育》。」根據波波嘅回應及曝光率減少，似乎暗示自己已經失寵。最後，網紅出道嘅波波，似乎亦相當想番去做返網紅，直言好樂意同網紅合作：「唔會話唔會，因為未來咁多可能性，冇人知，同埋返去拍嘢都幾好。」至於網友問道佢點樣維持好身材，佢亦大方道：「以前全盛時期做足1日次……唔係，一個禮拜7次，一次3個鐘，仲有打boxing。」