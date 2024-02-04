碧咸威力︱G.E.M.含春又攬又合照背脊任簽名　梁朝偉搣甩社恐同萬人迷喪吹

歌手G.E.M.今日（4日）現身大球場擔任美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）跟香港隊進行表演賽。壓軸表演嘉賓的G.E.M.是全場大贏家，皆因她未正式表演時前，得知球星碧咸在場中，就如小粉絲般企埋一邊等候，見有機會時即攝埋偶像身，除蜜傾近1分鐘外，又掏出一早準備好的簽名筆再擰轉身，要求碧咸在她身上的T裇簽名，之後再被偶像搭住膊頭影Selfie，全場發出尖叫聲。而梁朝偉則克服社恐，在太太的陪同下到場後，和碧咸傾談及合照，而朝偉明顯回春，面上零皺紋。

而人氣男團MIRROR昨晚完成共16場亞博演唱會後，今日姜濤及Anson Lo（盧瀚霆）再度「姜神」組合，同場還有歌手湯令山，擔任表演嘉賓。穿上禮服的湯令山在多位樂手的陪同下進場先，以頭炮嘉賓身份連唱兩位歌，不過現場所見部份觀眾仍在入場中，不過在人來人往中未有影響他的專心演出。

大會完成開場儀式後，司儀介紹姜濤出現，而他在8位舞蹈員的陪同下，Chok住步入大球場的正中央，他先唱新歌《黑月》，又唱又跳，迷倒不少現場的「姜糖」（Fans暱稱），之後緊接到Anson Lo，亦樣有8位舞蹈員同行，跳唱了《On》，而高潮度則是「姜神」對唱圑歌《Rumours》 ，兩位人氣王不時面對面埋身鬥型，發放千Ｗatt電力。