煙花盛宴　璀璨美景伴食

闊別多年的大年初二煙花匯演，今年再度於維港上空登場。大部分人會到一早維港兩旁霸個靚位等影相，不想呆等半日，有餐廳推出只此一晚的煙花主題盛宴或派對，大家可以唔使迫、熱熱鬧鬧欣賞煙花盛況，最是令人印象深刻。

近距離欣賞

看煙花，現場實景感受最深刻，尖沙咀海旁的一間Cafe會於年初二晚上舉行新年煙花派對，客人可於下午5時入座，每枱會有香檳1枝、8杯酒精或無酒精飲品，多款小吃包括蝦多士配柚子鹹蛋黃醬、叉燒刈包配蘋果椰菜絲沙律、鴨腿肉春卷連海鮮醬、醃菜葱蟹肉潛艇包堡及甜品椰汁紅豆糕。客人可邊暢飲邊感受熱鬧氣氛。同集團的澳洲餐廳Hue Dining當晚會有4道菜農曆新年煙花匯演晚市套餐，菜式有鵝肝餡迷你菠蘿包、加入臘腸的燉飯球，前菜有生紅蝦薄切、雅枝竹千層酥或豬手肉凍選擇。主菜可揀烤乳豬、乾菇煙熏芝士餃子、澳洲2GR和牛西冷或大西洋鱈魚，最後以柚子撻或杧果柚子蛋白脆餅作結，客人也可揀選葡萄酒拼配，提升美食體驗。

出海航遊

很多人會租船出海看煙花，飲食集團旗下的紅帆木船於2月11日推出新年煙花航遊，到時會供應姊妹餐廳的小食和飲品，富有特色。另外，胡同有6道菜賀歲煙花晚宴，可以品嘗安格斯牛柳粒蛋炒飯，店內設有許願樹，看完煙花許個願都唔錯。而意日餐廳會有5道菜煙花晚宴，主菜有烤和牛西冷伴照燒香草醬或油封乳豬仔，甜品有搶眼的雙龍出海，客人加指定價錢可天台酒吧欣賞煙花匯演，門票包1杯香檳。意大利餐廳14道菜煙花匯演晚宴有烤牛柳配鵝肝作主菜和金箔意大利芝士蛋糕，吃飽亦可到上層酒吧，飲住香檳看煙花。

香檳慶祝

每逢有咩喜慶事，大家都愛飲香檳乾杯。紅磡一間酒店酒吧於2月11日有新年璀璨煙花夜狂歡派對，客人邊飲法國香檳，邊聽DJ打碟，於室內或戶外感受煙花盛況。另外，大堂茶座除在2月推出「金龍迎春」魚子醬下午茶，餐廳當晚會供應新年璀璨煙花夜海鮮拼盤香檳套餐，內有波士頓龍蝦、大蝦、鮑魚、翡翠螺和鱈場蟹腳，吃時配法國香檳，鮮上加鮮。首40名客人可免費進入酒店酒吧貴賓區，欣賞農曆新年煙花匯演。

港畔賞景

尖沙咀五星酒店內每間餐廳都可看到維港景色，其中米芝蓮星級中菜廳於初二當晚推出6道菜煙花套餐，內有迷你佛跳牆、原隻四頭南非鮑魚和芙蓉蟹皇斑球燴岩米等。日菜餐廳就會有8道菜煙花套餐，菜式有海膽及魚子醬脆餅、新春刺身撈起和特選壽司配石斑清湯等。扒房的15道菜煙花晚餐可免精選葡萄酒，客人可在私人露台欣賞煙花。至於酒吧和大堂酒廊也會有主題煙花套餐，任君選擇。

專屬觀賞區

無論想兩個人靜靜看煙花，又或和大班親友聚會觀看，灣仔一間中菜食府可能滿足你，餐廳當晚推2款賀歲煙花夜套餐，2位起的菜譜有琥珀咕嚕蝦球、蠔皇原隻六頭鮑魚扣金錢、紅燒脆皮頂鴿及黃金海鮮炒飯等。12位用的菜單有鴻運乳豬拼葱油海蜇、香煎燒汁帶子皇、茄汁煎虎蝦、蠔皇原隻六頭鮑魚扣玉掌、紅運炸子雞和清蒸海星斑等，惠顧賀歲煙花夜套餐的顧客，可到鄰近金紫荊廣場的專屬觀賞區，欣賞煙花匯演。

日式美饌

除了西餐，尖沙咀一間居酒屋擁有無敵海景，當晚餐廳會推出8道菜新春煙花晚宴，前菜有酢味噌龍蝦、兵庫縣室津蠔和胡麻宮崎瓜雞絲玉子卷，緊接就是磯煮鮑魚伴海參、深海池魚‧海膽及西米良鱒魚生菜包和宮崎地頭雞姬松茸茶壺湯等，客人惠顧煙花套餐，可用優惠價品味指定清酒。