JC抱病上陣　張進翹獲歌迷大合唱慶生

歌手張進翹（Mansonvibes）及陳詠桐（JC）今日（4日）到黃埔出席音樂活動，JC因抱恙而不接受訪問，Manson則獻唱了6首歌，其中一首是Beyond的經典歌《情人》，吸引數十粉絲到場支持。

剛於上月尾度過31歲生日的Manson，獲大會送上蛋糕，台下歌迷更大合唱生日歌，令Manson感動不已；事後Manson表示生日願望是身體健康，而生日當天就跟好友兼《全民造星》音樂總監李澤民（CMgroovy）去了滑浪和購買靚衫，他稱：「個過程我哋傾咗好多，諗吓今年有咩鴻圖大計，大家各自有目標想做，我目標係今個月出新歌，係同好朋友一齊寫嘅，跟住我哋諗邊個做監製呢？最後搵咗我哋兒時偶像周國賢，點知佢真係應承。」Manson透露新歌《那讓我們一起》，由於投放很多感情去錄歌，所以過程又喊又笑，所以十分期待面世。

提到感情世界，Mason笑言：「好豐富囉，喺自己內心入面，將呢啲感情幻想寫入歌。」他透露自己仍是單身，但也希望結識另一伴，「人都想有另一伴一齊做想做嘅事、互相支持，係好嘅光景，新一年都想有一個人陪自己，但又唔心急嘅。」