阿Sa霸氣孖阿嬌咀嘴　唱為粉絲寫的歌感動爆喊

組合Twins昨晚（3日）舉行第11場紅館演唱會，由於昨晚（3日）是歌迷場，故兩人安歌多4首歌，並特別選唱為粉絲而寫的新歌《忠粉》，面對粉絲的熱情，兩人未開口獻唱已感動落淚，阿Sa在台上表示：「今晚係Fans場！未開騷喺樓下已經聽到你哋啲叫聲，太犀利喇！」她們自言這22年走來並不容易，最感謝歌迷無論好壞日子都一直陪伴她們，讓兩人可以繼續走下後，阿Sa續說：「今晚我想唱一首新歌，首歌收錄喺最新專輯入面，送畀所有嘅歌迷，首歌叫《忠粉》…哎吔…未唱已經想喊。」最終兩人淚流滿面唱畢整首新歌，她們從台上下來時即以紙巾抹淚，兩人不約而同表示：「太感動喇！真係要平靜吓先。」歌迷不斷大叫「唔好喊」。

不靜過後，兩人變回平日瘋癲模樣，突然高唱「冇咗你哋我哋會死！ABCDEFG FANS FANS我哋支持你！」搞到現場觀眾又哭又笑，阿Sa笑謂：「我哋不嬲都係咁，想唔想像到呢22年，我哋都仲係咁？」期間現場歌迷狂叫「嘴佢」，阿Sa笑言：「有咩咁特別？又唔係未見過？成日都做㗎啦！」說罷阿Sa霸氣地拉阿嬌過來咀嘴，但第一下卻失手相撞，全場笑爆，第二次終於完美咀嘴，歌迷叫聲震撼整個紅館，阿嬌鍚完笑道：「真係無聊呀你哋！見係Fans場滿足吓你哋啦。」

另外，在萬人K歌大合唱經典歌後，阿嬌每晚都會給予觀眾評分，她打出500分，阿Sa更說：「今晚係咪唔駛瞓，我都唔想走啦！點歌啦，安歌到凌晨三點呀！」讓氣氛推上最高峰，歌迷瘋狂點歌，最後他們安歌了五首歌，再以《風箏與風》作結，令歌迷心滿意足。昨晚賭王三房千金何超雲與何超蓮及藝人張達明亦有現身捧場。