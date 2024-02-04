楊千嬅開千人大派對賀「入五」　自覺人生冇遺憾

歌手楊千嬅昨日（3日）50歲生日，她選擇與歌迷會一起度過人生半百這個大日子，搞了一個近千人的《MEET YOU AT THE HALFWAY MINI CONCERT生日限定》大派對，她選唱了平日甚少獻唱的歌曲，讓歌迷驚喜萬分，又把自己這幾年的經歷及心路歷程公開，用作鼓勵所有愛她的朋友，希望大家面對困難時學識不要放棄，對話超級真情流露，讓台前幕後及歌迷感動得跟着千嬅落淚，場面催淚。

為滿足歌迷想跟她慶生的願望，千嬅用了兩星期籌備是次粉絲聚會，台上她說：「我喺香港出生長大，我一早決定50歲一定要係呢度同家人及朋友過，好多謝你哋陪我過呢個生日，我真係冇諗過，自己唱歌會唱到半百，哈哈…除咗感恩、感激，呢段咁長人生路程，回頭望係非常精彩，亦從沒遺憾。今日來得嘅朋友，我知你哋已經係我家人，感謝你哋多年來選擇咗我，聽住我嘅歌，同我一齊成長，我好耐冇喺香港表演，我唔想喊呀，喊完鼻涕又變痰，唱唔到好唔抵，哈哈！」

期間千嬅大談近年的自身經歷：「我自己都經歷咗好大考驗，相信大家都目測到我嘅過程，感謝曾經好擔心我嘅朋友，你哋唔使擔心我，我過得好好！過程係好唔容易，但係我終於知道，楊千嬅出生就係要學識解決問題，我發現我回望人生，我都係笑比哭的多，都係開心嘅人生。過去嘅日子，經歷高山底谷，得到好多養份同智慧，我今日好想分享畀大家聽，之前嗰幾年其實都幾難過，你見到我唔係好出嚟，躲埋咁耐，時肥時腫，畀人影到畸形樣，新時代網絡風暴係一個好震憾嘅經歷，我乜都遇過晒，幾十歲人我同自己講，有咩未見過？真係低處未算低，當我經過呢段日子，我發覺自己真係好強大，今日好感恩，上天畀我係有力氣時，經歷呢個浩瀚人生。」她又分享情緒問題：「我都試過死頂，唔想畀人知我唔開心，刻意扮開心嗰陣，嚇親好多人，大家好擔心我，嗰一刻我又迷惘又唔知發生咩事，好困擾。尤其見到自己啲音樂，CD碎到一地都係，個心好痛，我連朋友都唔敢再關注，你鬧我冇問題，唔好鬧埋我啲朋友，諗住一個人撐唔好害人，曾經我覺得好恐怖，所以首先選擇熄機，唔好睇唔好理，唔好聽，休息啦，畀自己時間消化。」她指全靠粉絲才令她再次站起來：「好多人PM我，比好多鼓勵我，其中有一個歌迷，佢將我多年來上台講得獎感受的說話，剪咗幾分鐘片畀我，好似成3分幾鐘，我一路睇一路喊， 原來我同人講過嘅嘢，曾經幫到人，最後今日幫番我自己，我發現困難時只有係自己救自己，唔好放棄自己。面對任何困難，記住有心跳就有希望，不要放棄自己。」講心聲期間，千嬅多次死忍眼淚。