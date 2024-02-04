Mercedes-Benz E200 AMG Line昇華再進化

平治(Mercedes-Benz) 新世代E-Class最近終告抵港，不僅外觀和內裝全換上時尚新設計，隨車電子設備更數碼智能，車廂空間亦更勝上代，由整體觀感、科技感到駕乘感，全昇華再進化。

輸港的為配備48V 輕混能技術的E200車型，搭載2.0L直四渦輪增壓引擎整合了第二代ISG啟動馬達發電機，並搭配9G-TRONIC自動波箱。最大馬力204hp，320Nm峰值扭力便可於低至1,600rpm盡釋出，並一直維持至4,000rpm。受惠於換上新型電池，起步時來自整合式ISG啟動發電機電馬達的馬力及短暫扭力輸出略為提升，分別增至23hp及205Nm。

版本上就提供走斯文路線的Exclusive Line及走運動風格的AMG Line，拍攝車為後者，配備AMG Line獨有的新款3D面罩、運動外內飾、19吋輕合金AMG輪圈、運動座椅及多功能運動軚環，還選裝了發光面罩框飾、黑色型格Night Package(包括頭唇、側鏡蓋、側裙)及20吋AMG合金輪圈。配上注入獨特星形圖案的新設計LED尾燈，一對矩形尾喉咀，整體外觀造型更添型格動感。

新E的車廂空間更勝上代，不僅前排頭部空間增5mm，後排寬度更大增25mm，來到1,519mm，非常接近S-Class的水平。同時受惠於加長了 20 mm的軸距，後排膝部空間亦有 10mm的增長，更顯闊落寬敞。此外，以ARTICO人造皮革包覆的座椅軟墊是以未染色羊駝毛和可回收材料製，並首次使用經過認證再生原料製成的泡棉，更具可持續性。

受惠於內部裝置的數碼創新，豪華車廂更趨智能化，標準配備最新大型玻璃面MBUX Superscreen，整個錶台以至兩側內門板現配上覆蓋範圍更大的全新主動氣氛燈裝飾，並加入首次應用於 E-Class的聲音可視化功能，光影色彩轉換會隨音樂節奏強弱快慢作相應變化，帶來不一樣的新感官享受。MBUX系統還新增「Just Talk」功能，毋須說出「Hey Mercedes」關鍵字即可啟動智慧語音控制，操作更便利。車主還可因應不同情景設定一些隨車功能開關，例如「如果車內溫度低於攝氏 12 度時，自動啟用座椅加熱裝置，並將環境照明設定為暖橙色」。另還提供前座乘客顯示屏及Burmester 4D環迴音響系統選裝。

隨車駕駛輔助系統有齊DISTRONIC 主動定速測距輔助、注意力輔助、主動式煞車輔助、主動式車道維持輔助、限速輔助及泊車系統連 360 度鏡頭。更可像拍攝車般加配配備主動轉向輔助系統的Driving Assistance Package Plus 。 該主動轉向輔助功能主要為高速公路使用設計，只需通過軚環上的功能鍵啟動，系統便會根據所設定車速，沿所在行車線自動行駛，儘管系統相當智能但為安全起見，應時刻保持雙手持軚及警覺。若系統感應到駕駛者沒有觸軚，或因行車線標記不清晰而無法使用，軚環會震動，數碼儀錶亦會顯示相關警示提醒，甚至直接自動減慢車速至完全把車停下。

規格表

車型：4門5座位豪華房車

引擎：直四渦輪增壓連48V輕混能

容積：1,999c.c.

最大馬力：204hp/5,800rpm

最大扭力：320Nm/1,600~4,000rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：9G-TRONIC自動波箱

0-100km/h：7.5秒

極速：240km/h

綜合耗油量：6.4~7.3L/100km

車身體積：4,949×1,880×1,468mm（長×闊×高）