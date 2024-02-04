球王美斯冇落場被噓爆　陳庭欣1句話代表球迷心聲

今日（4日）美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）來港獻技，但是球王美斯全場坐冷板未有落場，惹來球迷非常不滿，狂噓「回水」！前港姐陳庭欣都有入場睇波，一心嚟追球王嘅佢好失望，於社交網留言「＃違反商品說明條例 」，相信這一句話代表了廣大入場球迷的心聲啦！

唐詩詠亦有與友人到場，她笑言年少時被家人迫睇波：「細個阿爸同阿哥會睇世界盃，嗰陣乜嘢都唔識又唔願瞓咪陪佢哋睇波，雖然未去到好熟波，但基本上啲犯規例如越位我都識嘅。」她坦言今日來捧美斯及港隊場：「因為美斯都差唔多退休，有得睇就睇吓啦。（佢最後都冇落場會唔會失望？）張飛就冇寫到包嘅，所以咁就冇辦法喇，希望下次可以包埋啦，哈哈！」她表示以往來大球場都是為拍攝工作，今日是首次進場觀戰，感覺氣氛一流，雖然買了最貴門票但未有美斯，但也算值得。談到近況，她表示正為網台拍攝旅遊節目，亦會嘗試挑戰更多不同領域。

身為波牛的陳家樂帶同太太連詩雅到場，未開場前二人更興奮打卡，想不到球王美斯未有落場，他回覆表示﹕「都有少少失望，一個超級球星嚟到香港，以為有機會可以現場睇到佢球技，再加上佢唔知幾時會退休，真係踢一場少一場㗎，不過球員有傷在身，落唔到場都冇辦法，作為球迷都希望佢可以健健康康，踢多啲好波。」