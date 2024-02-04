冇去捧「失散兄弟」美斯場　張家輝爆笑回應

影帝張家輝今晚（4日）出席電影《飯戲攻心2》群星場，他透露是電影男主角張繼聰邀請他出席，並有感對方一直領導香港電影，故專程現身支持，他說：「今晚都有好多好朋友喺度，仲有我契爺胡楓、羅蘭姐，呢套又係香港嘅賀歲電影，所以一定支持。」

張家輝與球王美斯曾被指是「失散兄弟」，問他來這裏也不支持去香港大球場睇美斯？他搞笑回應說：「美斯都有美斯自己嘅世界，同埋我唔係咁鍾意睇踢波。（咁你又扮朗拿度？）我扮咋嘛，一般唔會成日睇，除咗世界盃大賽，我鍾意睇電影多啲。」他又指閒時會叫太太關詠荷陪他去看電影，有時候則自己去看，至於為何不叫女兒陪自己？他說：「佢想睇就睇，很多時候佢都冇時間，讀書又忙，佢都唔睇我唔戲，問佢做乜唔睇，佢又唔答，太太嘅劇佢都唔睇，佢鍾意聽歌多，有自己嘅世界。」

他又大爆女兒的同學會傳他的電影片段給女兒，女兒回家又會給他看，他說：「佢同學成日會Send我演化骨龍嘅電影片段畀佢，我話唔好睇啦，大家會喺度笑。」

新年將至，他透露會一家人出埠避年，但只會去數天。問會否再拍喜劇？他說：「我都想，但係唔會以化骨龍嘅姿態，但如果有一個大家喜歡又有新鮮感的喜劇，我都想拍，不過化骨龍喺大家心目中印象太深，如果我唔係做化骨龍，我唔知大家會唔會覺得唔鍾意，好驚㗎嘛，好大件事㗎嘛！」

張家輝任勞任怨

張繼聰與鄧麗欣（Stephy）受訪時，張繼聰對於邀得偶像張家輝前來捧場深感榮幸，又指家輝的大恩大德沒齒難忘，將來對方有任何要求都會任勞任怨，他又透露：「幾年前佢邀請我拍《陀地驅魔人》之後，大家都有保持聯絡，我又會約佢行山，自己拍戲有咩唔識又會請教佢，心裏面已經當咗家輝係老師。」

張繼聰更指若有機會跟對方合作，無論拍正劇或喜劇也可以，笑言要做燈牌幫家輝應援，又要加入對方的fans club。Stephy表示每次見家輝也感到十分親切，希望將來有機會跟他合作。

張繼聰與Stephy被問到若票房好會否有甚麼承諾？張繼聰即時將責任推給「小鮮肉」魏浚笙（Jeffrey），他笑說：「成日找數都係除衫，我喺IG都成日除，拍戲喺銅鑼灣祼跑又試過，所以搵Jeffrey啦，佢有陣鮮味飄出嚟。」