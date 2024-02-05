【是日通勝】

農曆十二月廿六

癸卯年 丙寅月 己亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、交易、立約

忌：開渠、嫁娶、除服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：24、42、31

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

金牛座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

雙子座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

巨蟹座：財運差，不要再胡亂花錢，否則後果自負。

獅子座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

處女座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

天秤座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

天蠍座：謀事要盡力而為，可把霉運影響減至最低。

人馬座：與其抱怨別人不給力，倒不如先做好本分。

山羊座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

水瓶座：財運極好，但要保持低調，以免惹人眼紅。

雙魚座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）蛇 多病痛

鼠：運勢欠佳，易招惹小人，要謹言慎行。

牛：健康有隱憂，腸胃易出事，忌暴飲暴食。

虎：事業運向好，不妨為自己定短期目標。

兔：敢踏出第一步，事業發展易取得突破。

龍：工作忌分心，提防上位機會被人搶走。

蛇：是日沖煞，熬夜傷身，必須注意休息。

馬：受到私事拖累，工作表現比預期遜色。

羊：跟家人有意見分歧，謹記家和萬事興！

猴：運勢不穩，做事忌懶散，不能怕辛苦。

雞：不必因小挫折氣餒，要對自己有信心。

狗：有小毛病出現，保重身體，好好休息。

豬：心態正面，敢於接受挑戰，易獲賞識。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

原來就是玄

所謂「急景殘年」，意思指農曆新年來臨前的這段時間，大家都忙於準備過年前後的一切事務。首先要做的就是除舊迎新，準備新衣過年用，與此同時，最理想的做法是把我們每天睡覺都會用上8小時以上的寢具也更換。另外，檢查家中每個位置，把有霉菌的牆壁、窗邊、衣櫃等，統統清理妥當，若有家具破舊亦應換掉。

謹記想改運，先為自己布陣迎九運，不管你是甚麼生肖、流年有甚麼吉星或凶星，也不管你是甚麼星座，把自己改變是最重要，並趁年尾反思，看看身邊有哪些人可給自己帶來甚麼機會。

炮竹一聲除舊歲，關於春節放鞭炮的習俗，究竟是迷信還是科學？其實中醫早就給我們論述了，看似屬於迷信行為，卻隱含科學成分，因放鞭炮過程有防疫作用，能殺光空氣中的病菌，後來這個習俗被流傳下來，並把放鞭炮視為過年的一種喜慶方式。我國中醫認為，傳染病始於大雪後，發於冬至，長於大寒，盛於立春，弱於雨水，衰於驚蟄，完於春分，滅於清明，這是古老歷法的確立證明着這個規律，所以尊重中華古聖先賢的智慧，可收納一生幸福。

最後說到頭炷香，只要於大年初一開始插的第一炷香也是頭炷香，不一定要在年三十晚子時（即11時）爭住插第一炷香。另外，不要再搞錯，甲辰龍年已於2月4日16時27分申時正式開始。