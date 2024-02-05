廣咩｜陳茵媺奇招猜字　鍾柔美勇於嘗試

做人「撈較」也不及關係「撈較」那麼糟，男女間若被質疑有「景轟」，即便跳入黃河也洗不清。不知道今集兩位挑戰嘉賓，陳茵媺（Aimee）和鍾柔美（Yumi）又懂不懂這兩個字詞呢？

問：以下哪個字詞是「景轟」的正字 ？

A. 境薨

B. 剄觥

C. 輘輷

陳茵媺：「其實我真的不懂，我只能亂猜，那就選A吧，因為我名字是Aimee，其實A（境薨）我也不知是甚麼，但我決定了。」非常抱歉Aimee，正確答案其實是C（輘輷）才對。

至於鍾柔美我們就問她「澩㺒」是哪個廣東話口語的正字，她也非常苦惱：「這個『澩㺒』我好像見過，是讀『滷瘳』？我不知道了，請開估吧。」抱歉呀Yumi，正確答案是「撈較」啊。Yumi：「請不要考我中文了，我中文不太行，不過我要有信心，最重要是勇於嘗試，讀錯也不要緊。」

想法這麼正面就對了，兩位千萬別介意自己答錯，因為這兩個字詞真的艱深，就讓我們星級主持黃宇詩，為大家再詳細講解吧。黃宇詩 ：「廣東話『景轟』正字是這樣寫『輘輷』；至於廣東話口語『撈較』，正字原來是這樣寫『澩㺒』。」據黃宇詩解釋，在西漢《洞簫賦》中曾記述「故其武聲，則若雷霆輘輷，佚豫以沸。」當中輘輷二字，是用以形容非比尋常的巨聲，後來就引伸到去形容一些不尋常、事有蹊跷的事情。

黃宇詩還補充：「另外在西晉《吳都賦》中也曾提及『澀譶澩㺒，交貿相競。』澩㺒二字原是用來形容流水聲，但這裏就用它形容南京市集混亂交錯的場面，後來更被拿來形容雞飛狗走的狀況。」不過黃宇詩話她始終認為，做人始終要老老實實，不要那麼多輘輷或澩㺒，便是最好了。