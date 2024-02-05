魏浚笙為扮醜腸仔塞爆嘴　林明禎焗住聞口氣臭到斷片

有「顏值天花板」之稱的魏浚笙（Jeffrey），在新戲中初嘗喜劇滋味，硬塞腸仔入口整醜自己豁出去，由於次次真食，口氣大到想嘔，更差點臭死林明禎。Jeffrey希望下次能挑戰做拯救者，拯救世人，早前發現身體出現傾側毛病，證實患有脊椎側彎，樂觀相信自己一定有得救。

第一集《飯戲攻心》票房出色，第二集《飯戲攻心2》大部分原班底，新加入了男神Jeffrey配馬國女神林明禎，明禎開心導演安排一個男神拍檔，明明俊男美女，但Jeffrey偏偏要扮醜，明禎笑稱Jeffrey食腸仔食到可以做代言人：「嗰場戲NG咗20次，佢個嘴塞滿腸仔同我講嘢，都唔記得佢食咗幾多條腸仔，佢個樣好難整得醜，要佢醜係比較大挑戰。」Jeffrey指劇組所有腸仔、燒賣和腸粉全給他吃清，他笑言有時狀態差也很醜樣，但今次真的很醜，因為吃到變肥，劇情中他是由醜變萬人迷歌手，問有否參考其他人作藍本，他講笑是參考了自己，並即場向明禎道歉，原因他滿口食物味道口氣好重：「真係有啲惡心，Sorry唔好意思，我已經長期食薄荷糖，但係點清都清唔到，好大陣味。」明禎對他食量大感佩服。問2人有否錫錫戲？明禎則賣關子稱：「忘記了。」第一集票房逾7500萬，可有票房壓力？明禎表示完全沒有，票房交給觀眾。提到今集的廣東話對白更難，希望大家能聽得明，直言愛上拍喜劇，感覺好有福氣，望成為「喜劇女王」。Jeffrey亦覺得拍喜劇是開心事，拍攝時盡在歡樂氛圍。

戲中有多場結婚場面，對於未來的婚禮，兩人都希望可以簡簡單單旅行結婚，明禎：「覺得結婚不是為婚禮，好多瑣碎的事，可能會令兩家人嘈交，所以我想簡單。」Jeffrey覺得兩個人最緊要相愛，他與經理人女友拍拖穩定但尚未求婚，表示有好消息自會公布。除了喜劇，他希望可多作嘗試演不同角色，最想挑戰做拯救者。談及身體狀況，他自揭有脊椎側彎問題，嚴重的話可能會生骨刺：「醫生叫我注意坐姿，唔好蹺腳，唔好傾斜企，做埋物理治療應該醫到！唔惡化就OK。」

場地：Sunday Morning Club Party Room