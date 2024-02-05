東方日報C1：G.E.M.攝埋身獨霸碧咸兩分鐘

「宇宙天后」G.E.M.以壓軸嘉賓身份為球王美斯領軍的球賽助興，久未在港公開演出的她，以一招「攝位神功」生擒班主碧咸，獨享「萬人迷」逾兩分鐘，密斟、擁抱兼合照，更獲碧咸甜笑目送，威盡全場！反而「回春男神」梁朝偉、兩大「香港萬人迷」姜濤及Anson Lo均未獲此厚待。

人氣男團MIRROR前晚完成16場演唱會後，昨日隊中兩大「上弦」姜濤及Anson Lo，偕歌手湯令山及久未在港露面的G.E.M.（鄧紫棋）齊集香港大球場，以表演嘉賓身份出席由美斯領軍的美職聯球隊國際邁亞密（Inter Miami CF）跟港隊的表演賽，而碧咸以球隊班主身份隆重登場。

國際球星與人氣歌手共冶一爐，吸引近4萬人朝聖，包括高海寧、帶兒子捧司儀太太宋熙年場的陳智燊、唐詩詠、梁釗峰、蔡一傑、陳家樂及太太連詩雅、馬國明及太太湯洛雯、朱潔儀、英皇藝人李靖筠、陳庭欣、名模周汶錡、上山詩鈉及女兒Hilary等，當中高海寧前晚已急不及待網晒在酒會上與碧咸的貼身合照，其友人更成功獲得碧咸簽名球衣，成為晚宴大贏家。

搭膊Selfie攞簽名

球賽開始前，歌手湯令山打頭陣暖場，未知是否心情緊張，獻唱兩首歌期間疑走音。而姜濤及Anson Lo出場時，全場傳來尖叫聲，兩人先後帶同8位舞蹈員型爆登場，在零抖氣聲下分別跳唱歌曲《黑月》及《On》，再「姜神」合體對唱團歌《RUMOURS》，期間埋身鬥Chok，又在球場游走放電，令「姜糖」及「神徒」兩幫Fans暈大浪。

被安排於賽後壓軸表演的G.E.M.，一早身穿粉紅球衣現身嘉賓席，原來是為「萬人迷」走出後台。起初企在一邊的她，趁碧咸與身邊女士閒談完後，即一個箭步衝埋身，兩人先握手交談幾句再擁抱，之後她掏出簽名筆要求碧咸在其球衣背後簽名，還獲偶像搭住膊頭合照。得一想二的她，接着挨近碧咸Selfie，得米後一副含春樣離開。第二位成功親近碧咸的是影帝梁朝偉，他在太太陪同下步向碧咸打招呼，兩大男神互相問好及合照，比碧咸大13歲的偉仔狀態大勇，顏值滿分！

在後台等足2粒鐘後，G.E.M.終於出場，其時部分球迷開始離席，她亦未如之前3位表演嘉賓般有舞蹈員或樂手陪伴，但有碧咸「加持」的她心情靚爆，演唱期間，碧咸更離遠在球場邊捧場，她發揮「巨肺」連唱兩首外語歌《Amazing Grace》及《Gloria》後，碧咸微笑目送她離場。

G.E.M.在球場上攞盡彩蛋，賽後則輪到姜濤與Anson Lo把握最後機會集郵，事後分別上載跟碧咸、美斯、佐迪艾巴及布斯基斯的合照，當中姜濤搞鬼地留下3個面青Emoji說：「不緊張……我……我一點都不緊張。」

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