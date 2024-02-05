漂染後很快掉色？必學3個鎖色護髮貼士

臨近新年，許多女生都想趁機換個新髮色，或者心動想漂染頭髮，換個女神仙氣髮色，但往往洗不到一兩個禮拜，髮色便開始出現褪色的問題，導致髮絲看上去十分枯黃，失去光澤感的頭髮讓人的氣質驟降。也有不少人為了保持髮色而減少洗頭次數或只用清水洗頭，但反而會損害頭皮健康，但其實只要跟足以下貼士，便能輕鬆鎖色護髮，同時令頭皮更健康。

1.洗頭技巧

漂染後不要即日洗頭，建議2天後才洗，延長染髮劑停留的時間，也讓受刺激的頭皮和髮色稍作休息。同時，如果過於頻密地洗頭，容易洗走染劑色素。除此之外，洗頭的技巧也相當重要，洗頭的時候應專注於清洗頭皮位置，而非過分沖洗髮絲，否則摩擦頭髮過多，更加快染髮劑的流失。另外，洗頭時配合鎖色洗頭水也同樣重要，大家可以使用同色系或深色護色洗頭水，有效鎖住色素，令髮色維持得更久。

2.避免接觸高溫

頭髮毛鱗片受熱後，就如屋頂瓦片一樣打開，因此當頭髮接觸高溫熱水的時候，毛髮結構就會膨脹，更易洗走頭髮中的色素粒子，故洗頭的時候建議用36至38°C的溫水。同樣地，吹頭時，也需要注意風筒的溫度，並順著頭髮的生長方向往下吹，甚至讓頭髮自然風乾。此外，很多女生每天都會使用直髮夾等整理髮型，當中的熱力也會令秀髮掉色，因此使用夾髮產品前，建議塗上防熱或護髮產品，保護髮絲。

3.定期深層護髮

漂染後的髮絲會變得更脆弱、易斷，碰到水即打結，單靠日常護髮產品已經不夠深層滋潤受損髮絲，因此每周一至兩次使用髮膜能更有效強化髮絲，為頭髮注入光澤。由於髮膜比護髮素含有更多營養成分，質地比較厚重，使用時可配合毛巾把頭髮包裹起來，讓髮膜的養分深層滲透到頭髮裏面。