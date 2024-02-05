格林美︱Miley Cyrus入行首獲獎　冰島混血華裔女歌手獲大碟獎

《第66屆格林美音樂獎》繼續舉行，獲5獎提名的美國流行天后Miley Cyrus率先報喜，憑去年大Hit之作《Flowers》擊敗多位勁敵包括Doja Cat、Billie Eilsh以及 Taylor Swift等捧走最佳流行歌手，今次是Miley入行以來首次在《格林美》獲獎！

Miley在另一天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）手上接過人生中首個格林美獎座後難掩興奮之情，她自爆原本因為下大雨而塞車差點遲大到，並笑言自己最怕就是因遲到而錯過與瑪莉亞見面的機會。除了Miley之外，其餘得獎還有美國小天后Billie Eilish與兄長Finneas，兄妹檔憑《Barbie芭比》（Barbie）的歌曲《What Was I Made For?》而獲最佳視覺媒體作曲。

此外，擁有華人血統的冰島女歌手Laufey就獲最佳傳統流行大碟。至於澳洲天后Kylie Minogue就獲最佳流行跳舞錄音，今次是她相隔20年再獲格林美音樂獎。此外，解散多年的英國殿堂級樂隊披頭四（The Beatles）就憑動畫MV《I'm Only Sleeping》獲最佳音樂錄影帶。