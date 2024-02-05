大掃除掉大件家具　肩痛手不能舉起　主婦患五十肩

歲晚大掃除，家裏平常少處理的地方都進行大清潔，加上垃圾徵費將至，不少人趁機丟棄雜物，爬高爬低打掃、搬動重物，雙手操勞致肩臂痠痛，中年人更出現五十肩。脊醫王俊華指出，天氣寒冷肌肉已經較繃緊，再搬重物或舉高手用力打掃，容易拉傷肌肉導致五十肩。

有位五十多歲的主婦，由於肩膀疼痛求醫，她痛得手臂無法向前方或側面舉起，問症下，得知她早前憂慮垃圾徵費，於是趁農曆新年將至，與丈夫合力把雪櫃、梳化等大件舊家具棄掉，同時，又獨自將家裏上下角落徹底清潔，櫃頂、天花燈成為大掃除目標；經過連續多天大掃除行動，終致肩痛非常，手臂動作僵硬如被冰封，晚上側身睡壓到肩膀也會痛醒。

五十肩又稱冰凍肩，與個案主角情況一樣，肩膀痛、肩關節動作有如冰封般僵硬；五十肩醫學名稱為沾黏性肩關節囊炎（Adhesive Capsulitis），即黏在一起的組織發炎，影響肩膀範圍包括筋腱、肌肉、滑囊，以及關節囊組織，涉及的部分可能完全不能郁動，患者亦會感到疼痛，並且維持一段長時間，是一種亞急性的發炎徵狀，此痛症使人相當困擾。雖然多數出現在五十歲以上人士身上，但雙臂經常重複活動勞損的較年輕人士，也有機會患上。

臨床數據顯示，五十肩女性患者較男性多，脊醫王俊華指出，與女性肌肉比例較男性為少有關，因此男女進行同樣粗重工作，女性勞損及受傷機會率較高；王俊華亦指出，男士一向較女士忍得痛，覺得不必要求醫，因此數據上較低。

脊醫會以超聲波消除肩關節囊及筋腱肌肉的發炎情況，並利用到衝擊波，把肩關節肌肉黏連位置打鬆，重組修復加促新陳代謝。治療過程中，患者要有心理準備承受一定痛楚，忍得痛的話，治療成效更顯著，較快康復。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家