陳芳語回應結婚傳聞　鼓手男友身家起底係隱形富豪

台灣出道歌手Kimberley（陳芳語）人靚聲甜，有住玲瓏浮凸好身材及甜美外貌嘅佢，同「血肉果汁機」鼓手男友陳彥文感情動向同樣備受關注。而日前，據台媒報道，傳出2人將密籌成婚外，男方更將於Kimberley30歲時娶佢。

陳彥文去年11月31歲生日時，曾喺社交網向女友Kimberley愛的告白：「感謝身邊愛我的人，我愛的人，感謝我愛我自己。」並向網友大方分享自己嘅座右銘：「全宇宙只有你最知道怎麼做你自己。」而女友Kimberley更留言道：31 babyyy！」而據台媒報道，陳彥文向友人表示，佢自己最鍾意Kimberley直率不做作嘅性格，音樂上面同樣有好多共同話題，而當男方要娶佢嘅消息曝光時，佢亦透過經紀公司回應道：「她跟男友非常感謝媒體朋友先幫忙規劃婚禮，Kimberley預計5月要宣傳新專輯，她本人表示不確定有沒有空參加婚禮！謝謝大家關心。」間接否認5月結婚一事。

另外，陳彥文嘅身家亦被網友起底，發現佢唔止係樂團「血肉果汁機」嘅鼓手，私下仲係物理治療師外，更傳出佢係隱形富豪，曾係知名大酒店嘅老闆。