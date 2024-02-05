格林美︱Taylor Swift獲大碟獎台上宣布4月出新碟【附得獎表】

《格林美音樂獎》現正舉行，美國天后Taylor Swift獲6項提名包括年度作曲、年度歌曲、年度大碟、最佳流行歌手、最佳流行二重唱/組合、與最佳流行大碟。而今次是她第7次獲年度作曲提名，打破史上最多作曲提名紀錄。結果Taylor不負眾望獲年度大碟和最佳流行大碟兩獎。

患有罕見神經疾病「僵硬人症候群」的加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion）任神秘頒獎嘉賓頒發全晚最後一個獎-年度大碟給Taylor。她由23歲兒子René-Charles Angélil攙扶下上台。而Taylor獲她全晚首個獎最佳流行大碟時，今次是她入行以來第13次獲此獎。她上台致詞時顯得好興奮並爆「秘密」，她表示：「我想以講一個我過去兩年收埋嘅秘密畀Fans知嚟以此多謝你哋，就係我隻新大碟將於4月19日出街，隻碟叫《The Tortured Poets Department! 》… 多謝，我愛你！」之後Taylor隨即於社交網站公開新碟的封面及新歌《Chairman of the Tortured Poets Department》的手寫歌詞。除了Taylor之外，另一天后Miley Cyrus亦獲兩獎。

另方面，美國著名男歌手Jay-Z獲大會頒Dr.Dre全球影響獎，他帶同女兒Blue Ivy一同上台領獎，雖然他的天后妻子Beyonce缺席，但他在台上致詞時亦不忘批評《格林美》大會，埋怨大會多年來沒有頒年度大碟給妻子。Beyonce至今共奪得32個格林美音樂獎成為該頒獎禮史上最多獎的歌手，但就一直未贏過年度大碟。Jay-Z致詞時不忘串大會：「我唔想令呢位年輕女士（女兒）感尷尬，但佢（Beyonce）攞格林美獎多過晒所有人但就從未贏過年度大碟獎。所以即使按照你自己指標都係行不通。獲得最多格林美獎。從未獲得年度大碟獎。」之後他笑說自己一緊張就會講真話。

【第66屆格林美音樂獎部份得獎表】

年度大碟：Taylor Swift 《Midnights》

年度歌曲：Billie Eilish《What Was I Made For?》

年度作曲：Miley Cyrus《Flowers》

最佳新人：Victoria Monet

最佳流行歌手：Miley Cyrus《Flowers》

最佳流行組合：SZA Featuring Phoebe Bridgers《Ghost In The Machine》

最佳流行大碟：Taylor Swift 《Midnights》

最佳跳舞/電子歌曲：Skrillex, Fred again.. & Flowdan《Rumble》

最佳跳舞/電子大碟：Fred again《Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)》

最佳R&B歌曲：Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solána Rowe & Leon Thomas《Snooze》

最佳R&B大碟：Victoria Monét 《JAGUAR II》

最佳搖滾歌手：boygenius《Not Strong Enough》

最佳搖滾大碟：Paramore《This Is Why》

最佳搖滾作曲：Julien Baker, Phoebe Bridgers & Lucy Dacus《Not Strong Enough》

最佳金屬歌手：Metallica《72 Seasons》