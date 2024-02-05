堂食外賣隨時有　輕鬆開餐賀龍年

每次講到團年飯、賀年飯，總以為得大堆頭、貴價食材和高成本的菜式，其實坊間都有些親民之選，有速食店推出新年限定美食，亦有餐廳供應抵食節日小菜，隨時隨地約齊親友開餐賀年都無問題。

抵食應節菜

新年菜式當然要好意頭又豐富，一間新派摩登粵菜館今年推出多款賀年菜式，金銀滿屋選用本地金蠔和福建蝦乾打造出金蠔蝦乾煲仔飯，鹹香鮮味。蝦片椒鹽豬手寓意橫財就手，點心的話，惹味的鮑魚麻辣燒賣代表包羅萬有，另一道發財黃金酥即是蟹粉鮮肉酥，內裏為蟹粉加黑毛豬肉，口感香酥，價錢亦相宜。餐廳推出的聚嘆 ‧ 聚寶盆可堂食或外賣，有2人及6人分量選擇，內有鮑魚、花膠、大蝦、燻魚、鹹雞、瑤柱、冬菇和台灣貢丸等，平均每人只要百多元港幣，感覺也不錯。

甜辣欲望

對年輕人來講，漢堡炸雞是邪惡首選，人氣漢堡包店因應龍年將至，以金黃蜂蜜和火紅甜辣醬作主調，於即日至4月1日推出新春限定甜辣蜜糖脆雞系列，甜辣蜜糖脆雞堡內的炸雞淋上醬汁，配椰菜絲、青蘋果和特製薯仔麵包，口感豐富又惹味，客人還可揀雞胸肉或雞腿肉。小食有甜辣蜜糖脆雞粒配甜辣蜜糖醬，配迷你版的自家製奶昔，作下午茶點都不錯。客人只要到任何一間分店或網上平台選擇甜辣蜜糖系列的食品，可獲利是封1包，數量有限，送完即止。

聰明食葱

小時候有個都市傳說，話小朋友食得葱多變聰明，雖然現實得啖笑，但其實有些葱好好食。炸雞連鎖店近日推出限時的台式三星葱脆雞，這款台灣農作物葱味濃郁，在炸雞外皮抹三星葱油，再加三星葱粉和白芝麻，葱味強烈又嫩滑。因應新年，品牌推出賀年揮「葱」，大家於2月1日至14日惠顧「台式三星葱脆雞」系列之A1至A5套餐，可免費獲贈一款隨機派發的賀年揮「葱」，先到先得，送完即止。2月8日至25日會限時推出台式三星葱脆雞賀年雞桶，配Q彈雙重珍珠葡撻及桂花烏龍珍珠奶茶都咁夾，最啱大家開心Share。

金箔壽司

很多人的新年願望離不開財運亨通，戶戶送和千両於2月10日大年初一起推出期間限定「點睛『金』龍壽司盛」，內有珍寶赤海蝦、三文魚腩、大吞拿魚腩、腐皮及千両厚燒甜蛋等金色和紅色食材，如厚燒甜蛋、腐皮壽司似黃金和金元寶，寓意新一年財源滾滾。珍寶赤海蝦壽司以蝦和哈同音，祝福大家新年快樂，三文魚腩壽司代表年年有餘等，每件都好意頭，大吞拿魚腩加魚籽金箔，其他壽司亦會以金箔點綴，夠晒貴氣，謹記數量有限，售完即止。品牌亦於現時至2月7日推出優惠價的情人節驚喜神秘禮盒訂購，3款禮盒包括朱古力和美酒等，由新年食到情人節一樣咁方便。